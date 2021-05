EuroSkills und AustrianSkills 2021 in Österreich

Nach intensiven Bemühungen und vollem Einsatz aller Beteiligten ist es nun soweit: Für die erste österreichische Auflage der Europameisterschaften der Berufe (EuroSkills) wurde in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern nach intensiven Monaten der Verhandlungen ein neuer Termin gefunden, wie Josef Herk, EuroSkills 2021-Initiator und Präsident der WKO Steiermark verkündet: „Wir haben nicht aufgegeben und hart auf diesen Tag hingearbeitet. Umso mehr freut es mich nun mitteilen zu dürfen, dass unsere Berufs-EM ‚EuroSkills‘ von 22. bis 26. September 2021 stattfinden kann. Wir unternehmen alles, mit voller Kraft und mit ungebrochenem Enthusiasmus und Elan, EuroSkills im Herbst 2021 in Österreich umzusetzen und zum internationalen Bildungsschaufenster zu machen. Die qualifizierte Ausbildung und unsere Young Professionals sind die Zukunft der Länder, die Zukunft Europas. Gerade jetzt braucht es ein starkes Zeichen für die europäische Jugend. Wir stehen in den nächsten Jahren vor enormen Herausforderungen, die wir ohne den Nachwuchs, ohne die Young Professionals in Europa nicht meistern können.“

Sämtliche Wettbewerbe werden an den Schwarzl See in Premstätten (nahe Graz) verlegt, wo das großzügige Open-Air-Gelände viele neue Möglichkeiten bietet. Durch das großflächige Freiluft-Gelände und den daraus resultierenden neuen Möglichkeiten kann es zu einem großen Fest, wenn nicht sogar zu einem wahren Festival für die europäischen Jungfachkräfte werden. Die Eröffnungszeremonie und die Siegerehrung werden in der Grazer Stadthalle (Messe Congress) in Graz abgehalten.

Im September werden rund 450 Teilnehmer aus 31 Mitgliedsländern in über 40 Berufen in den Wettbewerb um den Europameistertitel treten.

AustrianSkills in Salzburg

Die österreichische Staatsmeisterschaft der Berufe – AustrianSkills – wird von 18. Bis 21. November 2021 in Salzburg abgehalten, und zwar gemeinsam mit der Berufsinfomesse sowie der Messe für Beruf/Studium/Weiterbildung.

Die besten Jung-Fachkräfte des Landes beweisen in über 40 Berufen ihr Können und wetteifern um die Staatsmeistertitel. Bis 30. Juni 2021 kann man sich anmelden (Hinweis: Teilnehmer, die sich bereits 2020 zu AustrianSkills angemeldet hatten, müssen sich für AustrianSkills 2021 erneut anmelden). In einigen Berufen ist die Anmeldung bei der zuständigen Bundes-/Landesinnung bzw. dem Fachverband vorzunehmen.