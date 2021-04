Klimaschutz

22.04.2021 08:46

EU verschärft Klimaziele

Bis 2030 will die EU eine Treibhausgasreduktion von -55 Prozent erreichen, was starke Auswirkung auf die Mitgliedstaaten hat - diese müssen ihre gesetzten Ziele und Maßnahmen damit ebenfalls anpassen. Vor allem in den österreichischen Bundesländern besteht dringender Handlungsbedarf.