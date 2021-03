Engen Kontakt zum Handwerk halten

Fachmessen sind wichtige Brücken zu den relevanten Zielgruppen von Grundfos; sie sind damit für den weltweit führenden Anbieter von Pumpen und verwandten Systemen äußerst wichtig. Das gilt in besonderer Weise für die ISH, die Weltmesse für die SHK-Branche, haben doch Pumpen für die Gebäudetechnik traditionell eine herausragende Bedeutung auf der Messe. Grundfos nutzt auch die ISH digital 2021, um neue und weiterentwickelte Produktlösungen und Servicedienstleistungen zu präsentieren.



Was zur ISH im Fokus steht

Die Geschäftseinheit DBS (Domestic Building Services) präsentiert Lösungen für Ein- und Zweifamilienhäuser und Wohngebäude: Heizungsanlagen, Warmwasser-Zirkulation, Druckerhöhung, Wasserversorgung, Entwässerung und Hebeanlagen.

Die Geschäftseinheit CBS (Commercial Building Services) präsentiert Lösungen für große Wohn- und Verwaltungsgebäude sowie gewerbliche Bauten: Klimatisierung, Warmwasser-Rezirkulation, Heizung, Abwasser, Druckerhöhung, Brandschutz und Fernwärme.

Dabei bekräftigt Grundfos auch auf der digitalen ISH die Bedeutung der Digitalisierung für Pumpen, insbesondere in Sachen Konnektivität: Vernetzte Pumpen können spezifische Funktionalitäten ausführen, optional auch andere Prozessparameter über zusätzliche freie Schnittstellen mit überwachen. Unabdingbar ist die digitale Kommunikation von Daten und deren Auswertung – letztlich bedeutet das für den Installateur, den TGA-Planer und deren Kunden eine höhere Transparenz und damit eine gesicherte Verfügbarkeit der Anlagen. Das gewinnt gerade in der Covid-19-Krise an Relevanz, um Kunden mit Remote-Services zu bedienen und den Anlagenbetrieb hinsichtlich Inbetriebnahme und Wartung zu optimieren.

„Technische Innovationen vorzustellen ist für jeden Hersteller naturgemäß wichtig. Mit unserer Beteiligung auf der ISH digital 2021 geht es uns aber darüber hinaus auch darum, Kontakt zu unseren Branchenpartnern zu halten. Wir wollen demonstrieren, dass wir ihnen auf allen Stufen des Vertriebswegs auch in diesen schwierigen Zeiten partnerschaftlich zur Seite stehen“, betont Markus Henning, Vertriebsdirektor DBS D-A.