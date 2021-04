Energiegemeinschaft gesucht!

Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wird die Umsetzung von erneuerbaren Energiegemeinschaften erleichtern und beschelunigen. Der Energiekomplettanbieter WIR Energie sucht daher nach Kanditaten für Pilotprojekte: „Wir suchen Betreiber von erneuerbaren Erzeugungsanlagen, egal ob Photovoltaik, Wind- oder Wasserkraft, die mehr aus ihrer eingespeisten Energie machen wollen, indem sie sie lokal verteilen", lädt Matthias Nadrag, Geschäftsführer von WIR Energie, zum Mitmachen ein. Interessierte können hier die dazu notwendigen Eckdaten übermitteln.

Energie teilen muss so einfach sein wie twittern

WIR Energie will die vielen Hürden, die die Organisation von erneuerbaren Energiegemeinschaften für Erzeuger und Abnehmer birgt, aus dem Weg räumen. „Wenn die Energiewende funktionieren soll, muss das Teilen von Energie so einfach sein wie das Teilen von Fotos oder Tweets“, ist Nadrag überzeugt. Für alle Mitglieder der ersten erneuerbaren WIR Energiegemeinschaft, die am Tag des In-Kraft-Tretens des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) in Betrieb ist, winkt Gratis-Strom bis Jahresende von WIR Energie powered by AAE. Teilnehmer, die bereits über einen Smart Meter vom Netzbetreiber verfügen, sind dabei klar im Vorteil, da die Auslesung von Viertelstundenwerten zwingende Voraussetzung für die Verrechnung innerhalb der Energiegemeinschaft ist. Nach der Auswertung von potentiellen Kandidaten will WIR Energie die jeweils zuständigen Netzbetreiber mit dem Einrichten einer Energiegemeinschaft befassen.

Schlüsselakteur Netzbetreiber

Dem Netzbetreiber kommt bei der Umsetzung von erneuerbaren Energiegemeinschaften eine Schlüsselrolle zu. Ohne dessen Unterstützung kann keine Energiegemeinschaft angemeldet, keine Erzeugungsanlage in Betrieb genommen, und kein Abnehmer an- und abgemeldet werden. Auch die Verantwortung für Messung und Zuteilung der erzeugten Energie liegt beim Netzbetreiber. „Zu glauben, man könne eine erneuerbare Energiegemeinschaft ohne den Netzbetreiber realisieren, ist illusorisch“, meint Nadrag. „Für die rasche Umsetzung von Energiegemeinschaften ist es daher umso wichtiger, gleich von Anfang an alle Akteure an einen Tisch zu bringen.“

Bewerbung

Einreichungen sind ab sofort unter www.energie-gemeinschaft.at möglich, dort finden Sie auch Details zur Teilnahme. Die Bewerbungsphase für die schnellste Energiegemeinschaft endet am 16. Mai 2021.

Zum Unternehmen

WIR Energie positioniert sich als Energie-Komplettanbieter mit Fokus auf dezentrale Erzeugung und gemeinschaftliche Nutzung von Energieinfrastruktur. Das Unternehmen unterhält eine eigene Crowdfunding-Plattform für Energieprojekte sowie mit PVdirekt.at ein Portal für deren geteilte und dynamische Energieabnahme. Mit In-Kraft-Treten des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) bietet WIR Energie Beratung sowie digitale Werkzeuge für den Zugang zu lokalen erneuerbaren Energiegemeinschaften an.