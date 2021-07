Energie aus Abwasser nutzen

Egal ob beim Duschen, Wäschewaschen oder Geschirrspülen – die Wärmeenergie aus der Warmwasserproduktion fließt in Österreich größtenteils ungenutzt in den Kanal. Um das zu ändern steht mit dem Programm „Energie aus Abwasser“ des Klima- und Energiefonds ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK).

Mittels Wärmetauscher soll dem Abwasser Wärmeenergie entzogen und mit Wärmepumpen auf das benötigte Temperaturniveau gebracht werden. Damit können etwa umliegende Abnehmer direkt mit Wärme versorgt oder die Wärmeenergie in das Fernwärmenetz eingespeist werden.

„Wärmesektor noch stark in fossiler Hand“

„Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft, müssen wir den ganzen Instrumentenkoffer nutzen. In unseren Kanalsystemen befinden sich enorme Potenziale zur Wärmeversorgung, die es zu nutzen gilt. Erstmalig fördern wir daher in Österreich Projekte zur Energierückgewinnung aus dem Abwasser“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Ingmar Höbarth ergänzt: „Der Wärmesektor ist in Österreich noch immer stark – nämlich zu rund 60 Prozent – in fossiler Hand. Wir müssen daher den Ausstieg aus Öl und Gas bei der Wärmeversorgung schnell vorantreiben. Mit dem Förderprogramm ,Energie aus Abwasser‘ setzten wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer CO2-neutralen Zukunft im Gebäudesektor.“

Das Programm „Energie aus Abwasser“

Ziel des Förderprogramms ist es einerseits, Machbarkeitsstudien für konkrete Projekte (mit max. 10.000 Euro) und Potentialstudien für ganze Kanalnetze (mit max. 5.000 Euro) zu beauftragen. Andererseits werden Investitionsprojekte zur Gewinnung von thermischer Energie aus dem Abwasser zur Eigenversorgung und die Einbindung der rückgewonnenen Energie in Nah- und Fernwärmenetze, mit einer Leistungskapazität bis zu einem Megawatt, gefördert. Es steht ein Gesamtbudget von 1 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Ausschreibung ist von 22.06.2021 bis 28.02.2022 um 12:00 Uhr mit zwei Auswahlrunden geöffnet. Die erste Runde endet am 01.09.2021, 12:00 Uhr. Die Einreichung erfolgt online über www.umweltfoerderung.at.