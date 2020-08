Frauenthal Service

25.08.2020 17:21

ELEKTROMATERIAL.AT ab sofort online: neuer Partner im Elektro-Großhandel

Smart Einkaufen beim neuen Fixstern am Elektro-Großhandelshimmel: ELEKTROMATERIAL.AT – powered by Frauenthal – startete seinen Online-Verkauf am 04.08.2020 und setzt dabei auf Service, Sortiment und Spitzenlogistik, gepaart mit heissen Preisen und wöchentlichen Aktionen „Deal der Woche“.