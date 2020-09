Ein großer Schritt in der Methanisierung

Limeco, ein Schweizer Energieversorger, und Schmack Bioenergie aus Deutschland, realisieren gemeinsam eine industrielle Power-to-Gas-Anlage. Es ist die erste dieser Art in der Schweiz und die größte in Europa. Die Anlage, die auf mikrobiologischer Methanisierung basiert, wird von mehreren Energieversorgern gemeinsam finanziert. Schmack Bioenergie ist ein Zusammenschluss aus Schmack Biogas und microb Energy, einem Spezialisten für Methanisierung.

Auf Basis einer Elektrolyse-Leistung von 2,5 Megawatt wird im Kanton Zürich ab Ende 2021 synthetisches Methan in das Netz eingespeist werden. Auf dem Areal des Limmattaler Regiowerks wird eine Müllverbrennungsanlage den regenerativen Strom liefern. Zusätzlich kann das im Klärgas vorhandene CO2 aus der benachbarten Abwasserreinigung verwertet werden – der Standort ist also ideal. Über die Einspeisung des produzierten Methans sollen jährlich 4.000 bis 5.000 Tonnen CO2 eingespart werden, was dem Ausstoß von rund 2.000 Haushalten entspricht. „In der Schweiz können wir endlich die industrielle Tauglichkeit der Power-to-Gas Technologie unter Beweis stellen“, sagt Manuel Götz, Geschäftsführer von Schmack Bioenergie.

Wichtig für das Zustandekommen des Projekts war auch die Bereitschaft von acht Schweizer Energieversorgern, das Gas zu einem definierten Preis abzunehmen. Die Investitionen belaufen sich auf 14 Millionen Franken, Unterstützung kommt vom Bundesamt für Energie.

Bis 2050 will die Schweiz den Kernkraftstrom durch Solar-, Wind- und Wasserkraft ersetzen. Die neue Anlage könnte hier einen wichtigen Schritt tun.