ebm-papst: Neuer Entwicklungsleiter für Bereich der elektronischen Heizungsregelung

Durch die vollständige Übernahme von ebm-papst Heating Systems in `s-Hertogenbosch Anfang des Jahres vergrößerte ebm-papst Landshut seine Entwicklung von elektronischen Heizungsregelungen. In seiner neuen Aufgabe soll Reinhard Lang die beiden Landshuter Elektronik-Entwicklungsstandorte in Osnabrück und `s-Hertogenbosch nun zu einer zukunftsorientierten und starken Einheit formen. Der Fokus sei dabei, neben der Elektronik für Gasgeräte, auch auf den Bereich der regenerativen Energien gerichtet.

„Wir gewinnen mit Herrn Reinhard Laing einen erfahrenen Elektronik-Experten für den Ausbau und die Weiterentwicklung unseres Geschäftsbereiches Elektronik für die Heiztechnik. Mit ihm werden wir die Chancen, die insbesondere in den Bereichen Gasanwendung, der Wärmeübergabe in Gebäuden, dem Gebäudemanagement und der Digitalisierung liegen, für uns nutzen“, so Herr Dr. Hannes Säubert, Geschäftsführer von ebm-papst Landshut.

Werdegang

Reinhard Laing hat an der FH Bielefeld Elektrotechnik mit der Fachrichtung Informationssysteme studiert. In 19 Jahren beim Landtechnikhersteller CLAAS hatte er verschiedene leitende Positionen innerhalb der Entwicklung inne. Zuletzt war er bei der Luminator Technology Group (LTG), einem der führenden Anbieter für Passagier-Informationssysteme im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Dort verantwortete er die Entwicklung der europäischen Standorte und war Mitglied der Geschäftsleitung.

Über ebm-papst Landshut

ebm-papst Landshut ist Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Ventilatoren, Kleinmotoren und Pumpen für energieeffiziente Heiz- und Hausgerätetechnik. Gemeinsam mit Kunden werden optimale Lösungen realisiert, wobei Qualität, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Umweltschutz gleichermaßen berücksichtigt werden. Produkte von ebm-papst Landshut stehen für zuverlässige Problemlösungen, zum Beispiel als Gebläse in Brennwertheizungen, Heißluftventilatoren für Herde oder Kondensatpumpen für Wäschetrockner.