„Digital verkaufen“ – aber richtig

Was kann man tun, damit Kunden Produkte sowohl finden als auch kaufen? Wie können Online-Aktivitäten überprüft und optimiert werden? Dazu hat der „digitale Fitnesscoach“, Autor und Unternehmensberater Dr. Lambert Gneisz gemeinsam mit sieben Pionieren und Praktikern des Online-Handels ein Buch für Praktiker geschrieben.

Praxisbeispiele mit zusammenfassender Bewertung

Die Beispiele reichen dabei von der vollautomatisierten Meeting-Room-Vermietung über einen Marktplatz für Online-Direktvermarkter bis hin zum Webshop für Beratungsleistungen. Am Ende jedes Fallbeispiels findet die an E-Commerce interessierte Leserschaft eine Zusammenfassung: Was wurde richtig gemacht? Was hätte den Erfolg beschleunigt? Welche Faktoren werden über den zukünftigen Erfolg entscheiden? Der Digitalisierungsexperte liefert außerdem viele persönliche Beratungstipps für eine erfolgreiche digitale Verkaufsstrategie.

Für Entscheider, Marketing- und Vertriebsspezialisten

Das Buch richtet sich generell an alle, die ihre Produkte digital vermarkten möchten, an Geschäftsführer und Führungskräfte, Marketing- und Vertriebsfachkräfte sowie Innovations- und Digitalisierungsexperten – Inspirationsquelle und Wegweiser zugleich im digitalen Zeitalter. Das Vorwort stammt von Univ. Prof. DDr. Ayad Al-Ani, Einstein Zentrum Digitale Zukunft, Berlin. Was das Buch ausmacht, beschreibt er so: „In diesem Buch von Lambert Gneisz sind die Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Überlebens-, aber auch Weiterentwicklungsstrategie erstmals im deutschen Sprachraum und europäischem Kontext vortrefflich dargelegt und bieten den Interessierten einen Fahrplan und erfahrungsbasierte Anleitungen für die anstehende Reise hin zu einem hybriden Verkaufen.“

Ergänzende Lektüre für Online-Verkaufs-Spezialisten "in the making"

Als Ergänzung in Sachen Online-Verkauf bietet sich hier auch das erste Buch von Dr. Lambert Gneisz – "Digitales Innovationsmanagement“ – an, das auch als E-Book erhältlich ist. Herausgeber ist die TÜV Austria Akademie, Bildungsinstitut der TÜV Austria Group, Anbieter von Kursen und zertifizierten Lehrgängen in den Bereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität. Das Leistungsportfolio zu Industrie 4. 0 und IT- und Datensicherheit umfasst zahlreiche Kurse und zertifizierte Ausbildungen rund um Digitalisierung & Co.