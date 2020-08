Diese Innovation zahlt sich aus

Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Österreich liegt pro Kopf bei etwa 130 Liter Leitungswasser am Tag. Nicht wenig, wenn man bedenkt, dass die Süßwasservorräte begrenzt sind, Trockenheit in vielen Regionen herrscht, und auch viel Energie für die Bereitstellung warmen Wassers benötigt wird.

Neben dem Händewaschen oder der Betätigung der Toilettenspülung macht insbesondere das tägliche Duschen mit bis zu 80 Liter pro Person einen großen Anteil am Wasserverbrauch aus.



Um wieviel der Warmwasserverbrauch gesenkt werden kann

Der Sanitär- und Heizungsgroßhändler HOLTER bietet gemeinsam mit dem Umwelttechnik-Spezialisten RABMER den neuen „Ecoturbino“ an ‑ eine Wasser- und Energiesparinnovation für die Dusche. Dieses Produkt senkt den Warmwasserverbrauch nachweislich um 36 %, ohne dass die Duschstrahl-Intensität abnimmt. Der „Ecoturbino“ ist eine kleine Turbine, die innerhalb weniger Minuten mit einfachen Handgriffen zwischen Armatur und Duschschlauch eingebaut werden kann. Das finanzielle Einsparungspotenzial ist hoch – mit dem „Ecoturbino“ kann eine 4-köpfige Familie etwa 240 Euro pro Jahr an Betriebskosten sparen.



Wieviel in Österreich eingespart werden könnte

Zugleich leistet dieses innovative Wasser- und Energiesparsystem einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz. Wären nur 20 % der 3,9 Millionen österreichischen Privathaushalte mit dem „Ecoturbino“ ausgestattet, könnten jährlich 9,7 Mrd. Liter Trinkwasser, 124.700 Tonnen CO2 und 385,5 Millionen kWh Energie eingespart werden!

Dabei ist der Ecoturbino nicht die einzige Wasser-/Energiespar-Innovation: HOLTER bietet viele weitere interessante Produkte, die langfristig helfen, den Wasserverbrauch zu drosseln und den Geldbeutel zu entlasten. Neben berührungslosen Armaturen, die durch automatische Wasserstopps den Wasserverbrauch um rund 30 % senken, sind das Toiletten, die durch intelligente Wasserführungen auch mit kleinen Wassermengen ein perfektes Spülergebnis erzielen.