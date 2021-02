Die zählen zu den Top‐Innovatoren

Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Innovationswettbewerbs TOP 100, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team die Innovationskraft von mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Dabei legten die Forscher rund 120 Prüfkriterien aus mehreren Kategorien zugrunde, darunter innovationsförderndes Management, Prozesse und Organisation, Außenorientierung und Innovationserfolg. Im Kern geht es um die Frage, ob das Unternehmen Innovationen strategisch plant und ob sich die Lösungen am Markt durchsetzen. Aufgrund der aktuellen Situation gab es zudem einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion auf die Coronakrise untersucht wurde.



Kältetechnikspezialist liefert Top-Innovationen

Die Peter Huber Kältemaschinenbau AG aus Offenburg/D zählt nun bereits zum neunten Mal zu den Top‐Innovatoren.

Die erneute Auszeichnung mit dem Innovationspreis „TOP 100-Siegel 2021“ kommt nicht überraschend, denn das deutsche Unternehmen gilt als weltweit technologisch führend bei der hochgenauen Temperierung. Anwendung finden die Temperiergeräte aus Offenburg unter anderem in der Chemietechnik, Biotechnologie und Pharmaindustrie sowie in den Branchen Automobil, Luft‐ und Raumfahrt. Für viele Kunden liefert Huber maßgefertigte Sondergeräte. Ein Spezialgebiet dabei ist die Temperierung von Reaktionsgefäßen, wie sie unter anderem für die Erforschung und Herstellung von Corona‐Impfstoffen benötigt werden. Entsprechend gefragt ist derzeit die Temperiertechnik von Huber: „In den letzten Monaten haben wir so ziemlich alle Pharma‐ und Biotechnologieunternehmen beliefert, die derzeit an Impfstoffen gegen das Corona-Virus arbeiten. Es macht uns schon ein wenig stolz, dass wir auf diesem Weg einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten können“, sagt Vorstandsvorsitzender Daniel Huber und ergänzt: „Über die erneute Auszeichnung als Top‐Innovator freuen wir uns sehr. Das Thema Innovation genießt bei uns seit jeher einen hohen Stellenwert. Gerade in schwierigen Zeiten machen sich die Anstrengungen bezahlt, weil wir dadurch am Markt meist einen Schritt voraus sind.“

Prof. Dr. Nikolaus Franke, der wissenschaftliche Leiter von TOP 100, ist beeindruckt von der Innovationsleistung: „Das Unternehmen hat sich konsequent danach ausgerichtet, möglichst innovativ zu sein. Huber hat es geschafft, eine informelle Innovationskultur mit einem systematischen Innovationsmanagement zu verbinden. Innovationen nehmen kurze Wege und die Umsetzung erfolgt in rasantem Tempo durch Teamarbeit auf allen Ebenen.“