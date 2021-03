Die Neuheiten von Remko im Video

Messe einmal anders – das gilt auch für Remko. Der virtuelle Besuch im Showroom in Lage/D führt den Gast zu den unterschiedlichen Produkten. Im eigenen Tempo, wie bei einem „echten“ Rundgang, lassen sich die Neuerungen entdecken.

Ist ein grünes „NEW“ zu sehen, können weitere Informationen eingeholt werden. Das gilt etwa für die mobilen Luftreiniger, die Universal-Heizautomaten oder die aktuellen Entwicklungen im Bereich Wärmepumpen.

Ein Beispiel: die LED-Beleuchtung der Monobloc-Wärmepumpen - autarke Lichtquelle und Eyecatcher in einem. Hier spielt Remko wieder seine Design-Stärke aus.

Auch die ARTstyle-Wärmepumpen-Serie mit den bekannt schicken Außenmodulen hat eine Ergänzung erfahren. Mit der Variante HTS Duo wird jetzt eine Heizleistung bis zu 46 kW erreicht.

In Sachen Klimageräte hat Remko ebenfalls Neues zu bieten: Das BioClean-System desinfiziert die Raumluft ganz natürlich mit bipolarer Ionisation. In einigen Innengeräten ist es bereits serienmäßig integriert. Des Weiteren kann der Smart-Control Wifi-Stick zahlreiche Geräte WLAN-fähig machen.

Informationen zu weiteren Remko-Produkten sind auf der Website erhältlich.