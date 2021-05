Die nächste Ära ist da!

Die neue VRF Geräteserie DVM-S2 von Samsung wurde von Grund auf neu gedacht und radikal überarbeitet, um die Betriebskosten zu senken. Aufgrund ihrer Technologie soll die DVM-S2 nun wesentlich effizienter und effektiver sein.

Maximierter Wirkungsgrad verringert Energieverlust

Eine der innovativen Funktionen ist der Multi-Serration-Fan. Dies ist ein gezackter Lüfter für eine deutliche Reduzierung der Strömungsgeräusche und ein Drittel weniger Energiebedarf für den Lüftermotor.

Der um 36 Prozent vergrößerte Wärmetauscher kann mehr Energie auf einmal übertragen und die optimierte Kältemittelleitung und Rohrführung maximiert die Übertragungsrate bei gleichzeitiger Minimierung der Verluste. Die neuen Hochleistungs-Halbleiterelemente der 7. Generation in der Inverterelektronik sparen bis zu 100 W Verlustleistung ein.

Die 4. Generation der Nassdampfeinspritzung „Advanced Flash Injection“ (AFI) sorgt gemeinsam mit dem neu entwickelten Samsung-Scrollverdichter für schnelleren Leistungsaufbau und mehr Effizienz in allen Betriebszuständen. Und das neu konstruierte Gehäuse bietet eine doppelt so hohe Steifigkeit und weiter verbesserte Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig verringertem Gewicht. Zudem wurde auch Rücksicht auf leichtere Montage und Servicierbarkeit genommen.

Effizientere Steuerung durch künstliche Intelligenz

Die aktive KI-Regelung, also Regelung mit künstlicher Intelligenz, lernt von Nutzungsmustern und den Umgebungsbedingungen. Proaktiv nimmt sie die besten Einstellungen für ein angenehmes Raumklima vor und spart gleichzeitig beim Energieverbrauch ein. Die aktive KI-Regelung umfasst drei Bereiche:

1. Vorausschauende Kältekreisregelung – Der Druck im Kältekreis wird automatisch angepasst und somit Energie eingespart.

2. Intelligente Abtauregelung - Das System wird gezielter abgetaut durch präzise Datenanalyse für mehr Effizienz beim Heizen.

3. Echtzeit-Kältemittelüberwachung – Die Regelung überwacht kontinuierlich die Kältemittelmenge im System.

Weniger Kältemittel reduziert Umweltrisiken

Die DVM-S2 braucht, aufgrund seiner kleineren Kältemittelleitung, weniger Kältemittel. Daher hat sie ein geringeres Treibhauspotenzial (GWP), wodurch auch die Treibhausgas-Emissionen reduziert werden.

Verbesserte Heizleistung auch bei sehr kalten Temperaturen

Der AFI Compressor im DVM-S2 sorgt für eine starke Heizleistung. Er arbeitet auch bei niedrigeren Temperaturen zuverlässig und soll so auch unter den kältesten Bedingungen für Komfort sorgen.