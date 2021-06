Die nachhaltige Alternative der Verlegung

Die Flächenheizung hat sich bereits seit langem als besonders energieeffiziente Form der Wärmeverteilung etabliert. Einfluss auf die Energiebilanz haben jedoch nicht nur die Methode, sondern auch die verwendeten Materialien. „Wenn wir den Klimawandel ernst nehmen, sollten wir konsequenter ökologisch bauen“, sagt Udo Strache, verantwortlich für Produkt- und Anwendungstechnik sowie Marketing bei Uponor. Dafür bietet Uponor mit Klett Silent eine interessante Alternative. Dieses Fußbodenheiz- und Kühlsystem setzt auf Steinwolle. Die Rohstoffbasis für diesen besonders umweltfreundlichen Werkstoff sind Diabas, Kalkstein, Zement und ca. 30 Prozent Recyclingsteine. Es werden somit fast ausschließlich natürliche und ausreichend verfügbare heimische Rohstoffe verwendet. Dabei kann aus einem Kubikmeter Rohstoff mehr als das Hundertfache an Dämmstoff gewonnen werden. Das macht Steinwolle zu einer nachhaltigen Dämmalternative.

Kein Schimmel, kein Schall

Steinwolle ist darüber hinaus besonders sicher, weil nicht brennbar und kann auch nicht schimmeln. Als dritten Vorteil nennt Strache die Trittschalldämmung: "Eine Steinwolldämmung bietet besonders hohen Schallschutz im niederfrequenten Bereich, also bei Gehgeräuschen." Das liegt an dem hohen Anteil an eingeschlossener Luft. Die guten Dämmeigenschaften wirken aber nicht nur als Schall-, sondern auch als Wärmeschutz. Damit ist das Material besonders für den Wohnungsbau im Ein- und Mehrfamilienhaus geeignet.

Verlegung ohne Zubehör

Uponor Klett Silent ist Teil des Produktspektrums des Fußbodenheiz- und Kühlsystems Uponor Klett und lässt sich ohne weiteres Zubehör und sogar allein montieren. Die mit einem Klettband umwickelten Rohre kann der Verleger mittels leichtem Fußdruck auf der Verlegeplatte mit integrierter Steinwolldämmung fixieren – ein aufgedrucktes Verlegeraster dient dabei als Orientierung. Korrekturen sind jederzeit möglich.