Endenergieverbrauch

16.12.2019 11:40

Deutscher Endenergieverbrauch steigt weiter

Das dritte Jahr in Folge steigt der witterungsbereinigte Raumheizwärmeverbrauch in deutschen Mehrfamilienhäusern. Während vor allem der Bedarf an Heizöl und Gas steigen, sinkt der Fernwärme-Bedarf. Eine neue Studie zeigt den akuten Handlungsbedarf.