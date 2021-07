Der VIZ teilt sein Know-how mit immer mehr Schulen

Der VIZ will dabei helfen, Schüler*innen und Lehrlinge auf den Arbeitsmarkt und aktuelle Entwicklungen vorbereiten. Dies geschieht bereits in der der HTL Jenbach und Pinkafeld. Jüngst könnten noch zwei weitere Kooperationsschulen gewonnen werden: Die BS Mattersburg und die BS Zistersdorf haben die Kooperationsvereinbarung unterschrieben und haben ab sofort die Möglichkeit dieses umfangreiche Wissensangebot zu nutzen.

Die Berufsschule Mattersburg

„Unsere Schulen sind ein wichtiger Faktor in der Wissensvermittlung, daher begrüßt und schätzt der VIZ und seine Mitglieder diese Kooperation sehr. Wir freuen uns die Vermittlung von Wissen bündeln zu können und damit zielgerichtet und effektiv einzusetzen“, betont VIZ-Obmann Markus Riedl.

Markt und Anforderungen wachsen – auch die Zahl der Kooperationsschulen?

Der VIZ will sich weiterhin für die Schulstandorte und die Berufe einsetzen, wie es in einer Aussendung heißt: „Daher werden wir auch das Potential aufzeigen, dass diese Branche hat und auch in Zukunft haben wird.“

Neuesten Zahlen zufolge unterliegt der Markt momentan einem überdurchschnittlichen Wachstum. Zuletzt wuchs er beispielsweise um 3,9 Prozent. Zudem stellen die Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele eine enorme Herausforderung an die Branche dar. Um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden, muss also jetzt damit begonnen werden, die Fachmänner- und Frauen von morgen auszubilden.