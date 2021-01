Der vielseitige Wärmetauscher-Profi

Egal ob in der Energietechnik, Pharma-/Lebensmittel-/Mineralöl-/ Chemieindustrie, im HVAC-Bereich, dem Bergbau, in Schwimmbad- oder in Kläranlagen – Wärmetauscher werden überall benötigt. Und genau das ist das Metier der Firma SECESPOL, die seit über 30 Jahren auf internationalen Märkten tätig ist. Die Produktionspalette von SECESPOL ist sehr vielseitig und umfasst Rohrbündelwärmetauscher sowie gelötete und geschraubte Plattenwärmetauscher. Das Unternehmen fertigt aber auch Spezialwärmetauscher für die Mineralöl-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für die Wärmeerzeugung und Energietechnik. Auch Sonderkonstruktionen, die technisch kompliziert und anspruchsvoll sind, wurden und werden von SECESPOL angefertigt. Dafür steht ein erfahrenes Team von Entwicklungsingenieuren bereit, um in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kunden moderne und leistungsstarke Anlagen für die unterschiedlichsten Anforderungen zu bauen.

Eine moderne industrielle Technologie sowie die Eigenproduktion von Anlagen gewährleisten dabei höchste Qualität. Die Firma SECESPOL setzt auf Innovationen und Entwicklung. Davon zeugen zahlreiche internationale Auszeichnungen sowie Patente. Mit den zuerkannten Zertifikaten und Zulassungen: ASME (U&UM), PED 2014/68/EU, EAC, China ML, 3-A, ISO 9001, ISO 3834-2 werden die höchsten internationalen Qualitätsstandards eingehalten.

Die gesamte Produktpalette von SECESPOL ist in vielen Ländern Europas, Asiens, Süd- und Nordamerikas vertreten. Niederlassungen finden sich in Tschechien, USA, Kanada, Deutschland, Russland, Ukraine, Großbritannien und in China. Der deutschsprachige Raum ist ein besonderer Markt mit steigender Nachfrage und hohen Ansprüchen seitens der Kunden. Das weiß auch das Familienunternehmen SECESPOL, das auf die Bedürfnisse der deutschsprachigen Kunden besser eingehen und sie direkter bedienen möchte. Für Kunden in Österreich, der Schweiz, Tschechischen Republik, Slowakei, in Ungarn, auf dem Balkan, in Italien und in Frankreich ist die Tochtergesellschaft SECESPOL-CZ mit Sitz in Prag kompetenter Ansprechpartner. In Prag befindet sich auch das Zentral-Lager.

Die nachfolgenden Beispiele stellen nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten dar, die sich mit den SECESPOL-Wärmetauschern realisieren lassen.



DNA ECO Abgaswärmetauscher

Die Energieeffizienz spielt bei der Heizung und in Wärmeprozessen natürlich eine entscheidende (wirtschaftliche) Rolle. Durch die Rückgewinnung der Abwärme aus Abgasen oder Produktionsprozessen kann viel Energie rückgewonnen und somit eingespart werden. Genau dafür wurden die DNA ECO Abgaswärmetauscher von SECESPOL geschaffen. Es ist ein abgeleitetes Produkt des bekannten und weltweit erprobten DNA-Wärmetauschers mit schraubenförmigen Heizrohren. Diese Technik ermöglicht es, wesentlich höhere Werte der Wärmeübertragung gegenüber den Standardlösungen zu erreichen. Die selbsttragende und selbstausgleichende Konstruktion bringt enorme Vorteile in Bereichen der Wärmeübertragung und Hydraulik. Ein turbulenter und wirbelnder Durchfluss erhöht den Wärmeübertragungskoeffizienten bis auf das Doppelte. Ausschlaggebend dafür ist die Geometrie der schraubenförmigen Rohrform und eine effizienteren Wärmeübertragungsfläche mit homogener Verteilung der Medien in den Rohren und Mantel. Aufgrund des flexiblen Rohrbündels (ohne Umlenkbleche) erreicht der DNA ECO einen sehr geringen Druckverlust. DNA ECO benötigt keinen Mantelkompensator oder Schwingungsdämpfer da DNA Technik mehrerer Kontaktpunkte entlang des Rohrbündels erzeugt.

Mehr Details über die DNA ECO Technik erfahren Sie hier.



Leistungsfähige Rohrwärmetauscher JAD X

Neben gelöteten und geschraubten Wärmetauschern sowie Warmwasserspeichern gehört der mittlerweile in verschiedenen Varianten verfügbare Rohrwärmetauscher JAD zu den Bestsellern des erfolgreichen Familienunternehmens SECESPOL.

Der JAD Rohrwärmetauscher wird vor allem in der Fernwärmeversorgung eingesetzt. Als besonders vorteilhaft für diesen Einsatzzweck erweisen sich die geringen Wartungsintervalle, dank der hohen Zuverlässigkeit des Produkts.

Die Wärmetauscher bestehen aus einem geschlossenen System von Wärmetauschrohren, in deren Inneren mehrere Schichten gegenläufig gewundener Rohrleitungen verarbeitet sind. Derart angeordnete Rohrbündel kompensieren sehr gut Wärmedilatationen (= Ausdehnungen) bei Einsatzgebieten mit großen Temperaturschwankungen. Mehr Details über die JAD Rohrwärmetauscher können Sie hier lesen bzw. auch PDFs runterladen.



Berechnungssoftware CAIRO PRO 1.2

Die Firma SECESPOL-CZ bietet auch ein kostenfreies, umfangreiches Softwaretool für die Berechnung der Wärmetauscher ihrer Produktreihen an, und zwar das Berechnungsprogramm CAIRO PRO 1.2. Es ermöglicht die Wärmeberechnungen für die Systeme „Flüssigkeit-Flüssigkeit“ und „Dampf-Flüssigkeit“. Außerdem enthält das Programm detaillierte technische Informationen über die verschiedenen Wärmetauscher mit Abmessungszeichnungen, maximalen Betriebsparametern, Gewichten, Materialausführung und Anschlussspezifikation. Die Software ist mit den Produktpreislisten verknüpft und reiht deshalb die möglichen technischen Lösungen automatisch auch nach dem Preis.

Für die Aktivierung dieses Berechnungsprogrammes ist Registrierung des Interessenten erforderlich ‑ dazu findet sich auf der Webseite von SECESPOL-CZ ein Registrierungsformular. Nach der Anmeldung erhält man ein E-Mail mit dem Link für das Herunterladen der Installationsdatei und den Aktivierungscode. Die Lizenz ist ein Jahr gültig. Weitere Details zur Berechnungssoftware finden Sie hier.

Die Webseite von SECESPOL-CZ, die auch in deutscher Sprache aufbereitet ist, liefert alle weiteren Details zu den Produkten und Einsatz-Möglichkeiten der verschiedenen Wärmetauscher.