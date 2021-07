Der Klimaanlagen-Testsieger

Um die Hitze draußen zu genießen und drinnen für ein optimales Wohnklima zu sorgen, wurden vor dem Sommer 2021 ausgewählte Klimageräte ausgiebig getestet.



Welche Klimageräte getestet wurden

Von den Verbraucher-Zeitschriften „Konsument“ (in A) und „Stiftung Warentest“ (in D) wurden insgesamt neun Klimageräte getestet, darunter vier mobile Monoblock-Geräte und fünf (fix montierbare) Split-Klimagerät-Modelle (Konsument 7/2021).

Die Daikin Emura (FTXJ35MW / RXJ35M) wurde mit der Note „GUT“ bzw. der höchsten Prozentpunktezahl zum Testsieger gekürt (auch beim Test im Vorjahr hatte „Daikin-Comfora“ die Nase vorne).

Von den aktuell getesteten fünf Split-Klimageräten schnitten drei gut ab, zwei waren weniger zufriedenstellend. Bei den Monoblock-Geräten schnitten alle vier annähernd gleich schlecht ab.

Besonders in der Kategorie „Umwelt und Energieeffizienz“ überzeugte Daikins Emura – das Gerät kühlt nicht nur sehr effektiv sondern auch vergleichsweise günstig, mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von nur rund 26 Euro pro Jahr, wie Daikin vorrechnet.



Besser mit Split-Geräten kühlen

Prinzipiell gilt: Split-Klimageräte kühlen weitaus effizienter als mobile Monoblock-Geräte. Die fix montierten Split-Klimageräte sind zwar teurer als die mobilen Monoblock-Geräte – aber sie sind dafür äußerst energieeffizient und die Innen-Geräte sind in der Regel auch deutlich leiser. Ein Split-Klimagerät muss durch einen Klima-Kältetechniker/befugten Installateur montiert werden. Handelt es sich nicht um ein Einfamilienhaus, muss der Vermieter vor der Installation durch den Fachbetrieb sein Okay geben (in einem Mehrparteienhaus müssen alle Wohnungseigentümer ihr Einverständnis geben). Aus vorgenannten Gründen kann es daher sein, dass nur ein Monoblock-Gerät zum Kühlen der eigenen Räume in Frage kommt.



Überzeugend in allen Kategorien

Alle Testgeräte wurden in vier Kategorien geprüft und wie folgt gewichtet: Umwelteigenschaften (50 %), Kühlen (35 %), Handhabung (15 %) und Sicherheit (0 %). In allen vier Kategorien ging das Split-Klimagerät Daikin Emura als Sieger hervor. Für Daikin ist die starke Gewichtung der Umwelteigenschaften besonders wichtig. Hier ermittelte Stiftung Warentest/Konsument, wie energieeffizient die Geräte Wärmemengen nach draußen transportieren.

Die Invertertechnologie von Daikin Emura senkt den Energieverbrauch um 30 % durch Beibehaltung eines konstanten Kühltempos. Anstatt Energie durch Starten und Stoppen zu verbrauchen, wird der Betrieb angepasst und läuft auf Dauer kontinuierlich und effizienter.

In die Note der Umwelteigenschaften fließt auch die Bewertungen der Geräusch-Emission sowie des Kältemittels ein. Mit einem besonders niedrigen Schallpegel von bis zu 19 dB(A) ist Daikin Emura kaum zu hören. Zudem wird (wie bei allen Daikin Split-Klimageräten) auch bei Daikin Emura das klimaschonende Kältemittel R-32 eingesetzt ‑ ein nicht ozonschädigendes Kältemittel mit einem niedrigen globalen GWP-Wert (Treibhausgaspotenzial), das auch leicht zu recyclen ist.

„Schon lange bevor es die gesetzlichen Vorgaben erforderten, haben wir bei Daikin umweltfreundlichere Klima- und Kältesysteme zu unserem großen Anliegen gemacht. Das Testergebnis ist eine wichtige Bestätigung unserer Arbeit“, so Claus Albel, Geschäftsführer von Daikin Österreich.



Bewertungskriterien Kühlen

In der Kategorie Kühlen bewerteten „Konsument“ und „Stiftung Warentest“ neben der Kühlleistung die erforderliche Zeit, um eine bestimmte Raumgröße bei einer Außentemperatur von 30° C auf 24° C abzukühlen, Luftströmung, Temperaturverteilung sowie die Geräusche der Innengeräte.

Hier konnte der 3D-Auto-Swing von Daikin Emura, der vertikale und horizontale Luftströme kombiniert, in Kombination mit dem 2-Zonen-Bewegungssensor überzeugen, der den Luftstrom von Personen wegleitet, um unangenehme Zugluft zu vermeiden.

In der Bewertung der Handhabung wurde neben der Bedienbarkeit der App auch die Gebrauchsanweisung und Installationsdauer beurteilt. Daikin Emura kann einfach und bequem von jedem beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller gesteuert werden – ein besonders angenehmer Aspekt im täglichen Gebrauch.

Bei Daikin freut man sich natürlich über die Bewertung von „Konsument“ und „Stiftung Warentest“: „Ein weiteres Gerät aus unserem Produktportfolio, das als Testsieger ausgezeichnet wird und in jeder Kategorie überzeugt. Daikin Emura ist eine hervorragende Wahl für ein Zuhause zum Wohlfühlen“, so Claus Albel.