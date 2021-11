Daten und Zahlen zum Biomasseeinsatz für Wärme und Strom

Mit einem Anteil von 53 % hat sich Biomasse zum wichtigsten erneuerbaren Energieträger in Österreich entwickelt. Die Raumwärme der österreichischen Haushalte wird zu über 40 % aus Biomasse erzeugt. Das beinhaltet auch biogene Fernwärme, die in etwa 2.400 dezentralen Biomasseheizwerken und 150 Holzkraftwerken erzeugt wird. Die Fernwärmeerzeugung aus Biomasse hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdreifacht; schon 48 % der Fernwärme in Österreich sind biogener Natur.

Der Anteil von Bioenergie an den erneuerbaren Energien beträgt 53 %.

© Österreichischer Biomasseverband Bioenergie hat sich zum wichtigsten erneuerbaren Energieträger in Österreich entwickelt und deckt 16 % des gesamten heimischen Energiebedarfs.

Moderne Holzheizungen können Emissionen und Feinstaubausstoß reduzieren

Insgesamt nutzen 661.000 Haushalte in Österreich Holzheizkessel oder Holzöfen als ihr Hauptheizsystem. Die Verkaufszahlen für Biomassekessel steigen nun – auch aufgrund der steigenden Preise für Öl und Gas sowie verschiedener Förderprogramme – wieder an.

Bioenergie bedeutet zu etwa 80 % Energie aus Holz.

Im Jahr 2020 wurden beispielsweise über 8.000 Pelletskessel installiert, das entspricht einer Steigerung um 20 % gegenüber dem Vorjahr. Bei Stückholz/Pellets-Kombikessel konnten die Absatzzahlen sogar um 45% zulegen. Die Installation von mehr als 300.000 Holzzentralheizungen seit 2001 habe in Österreich sogar zu einem Rückgang der Feinstaubemissionen um 25 % geführt.

Mit dem Ersatz von Allesbrennern durch moderne Holzheizungen können in Verbindung mit besserer Gebäudedämmung die Emissionen um 90 % gesenkt werden.

Dies liege daran, dass moderne Biomassefeuerungen neben fossilen Heizsystemen auch alte Festbrennstoffheizungen mit hohen Emissionswerten ersetzen. Mit dem Einsatz moderner Biomasseheizungen könne der Feinstaubausstoß im Hausbrand in einem 100 % Erneuerbare Energien-Szenario um 90 % reduziert werden.

Holzkraftwerke reduzieren Blackout-Gefahr

6,4% des Stromaufkommens in Österreich basieren auf Biomasse. Aufgrund der auslaufenden Tarife nach dem Ökostromgesetz ist die Einspeisemenge von Strom aus fester Biomasse 2020 im Vergleich zu den früheren Jahren um 20 % auf etwa 1,6 TWh zurückgegangen. Vor dem Hintergrund eines möglichen Blackouts kommt den grundlastfähigen Biomassekraftwerken und Biogasanlagen eine wichtige Funktion zu, weil sie Speicherkapazitäten reduzieren und das Stromsystem stabilisieren. Das im Sommer verabschiedete Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) soll die Stromerzeugung aus Biomasse bis 2030 um 1 TWh erhöhen.