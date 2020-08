Danfoss geht live

Von 7. bis 8. Oktober veranstaltet Danfoss sein erstes virtuelles Event. Die Cooling United Live richtet sich an internationale KältetechnikerInnen und vereint Ausstellung, Webinar und Konferenz. Die Online-Veranstaltung wurde speziell für die Zielgruppe, die im Bereich Klimaanlagen, Gewerbekälte, Lebensmitteleinzelhandel und Industriekälte tätig ist, entwickelt und wird sowohl als Forum als auch als Ausstellung für neue Technologien dienen.

"Es ist an der Zeit, wieder mit unseren Kollegen und Führungskräften in unserer Branche in Kontakt zu treten und die Kühlung voranzubringen. Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, Danfoss' allererste vollständig digitale Live-Event-Erfahrung zu präsentieren", sagte Dorthe Borup Sindberg, Marketing Communications Director bei Danfoss Cooling. Anders als bei traditionellen Konferenzen können die Menschen aus aller Welt von Zuhause aus teilnehmen. Danfoss sorgt deshalb auch dafür, dass die Expertenvorträge in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen.