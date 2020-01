Daikin testet Umsetzbarkeit von CO2-Kühlsystemen

Bisher wurde das Daikin-Kühlsystem Conveni-Pack mit dem Kältemittel R-410A betrieben. Conveni-Pack ist eine kombinierte Kühl-, Komfortkühl- und Heizlösung, die vormontiert und einfach zu installieren ist, evaluieren. Das Gerät gewinnt Wärme aus den Kühlvitrinen und Verdampfern zurück und heizt andere Bereiche des Gebäudes damit ohne zusätzliche Kosten.

Kühlung mit CO2

Nun will das Unternehmen eine nachhaltigere Alternative für das System finden und forscht innerhalb des Projekts "HVACR 4 Life" an der Verwendung von CO2 als Kältemittel. Das vom LIFE-Programm der Europäischen Union kofinanzierte Projekt wird von Daikin Europe in Zusammenarbeit mit Daikin Airconditioning Germany und Daikin AC Spain koordiniert. Das Forschungsprojekt ist eingebettet in die unternehmensweite Initiative, die CO2-Emissionen bis 2050 auf null zu senken.

Die Verwendung einer breiten Palette von Kältemitteln und die ständige Suche nach Wegen, das bestmögliche Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissionen, Sicherheit, Energieeffizienz, Erschwinglichkeit und Gesamtumweltbelastung zu erzielen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Kältemittelpolitik von Daikin. Im Rahmen des Life-Projekts wird Daikin ein Conveni-Pack demonstrieren, das als Kältemittel R744, also CO2, verwendet.

Im belgischen Werk Daikin Europe Ostend wird der erste Prototyp in einem simulierten Convenience-Store getestet, gefolgt von der Demonstration und Überwachung von Prototypen in tatsächlichen Supermärkten in Deutschland und Spanien. Die Gesamtdauer des Projekts wird voraussichtlich drei Jahre betragen.