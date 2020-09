Daikin führt neue Klimaanlagen-Serie ein

Mit September 2020 führt Daikin die neue Serie VRV 5 S ein. Damit will das Unternehmen auf dem Gebiet der VRV Klimatechnologie seinem Unternehmensziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein, näher kommen. Gleichzeitig vollzieht Daikin damit einen wichtigen Schritt im Rahmen der EU F-Gase-Verordnung, die klar definierte Anforderungen an die Verwendung von Kältemitteln stellt. Das Kältemittel R32 weist ein Global Warming Potential (GWP) von 675 auf und besitzt damit ein um 68 Prozent niedrigeres Treibhauspotential als das marktübliche Kältemittel R410A mit einem GWP von 2.088. Weitere klimaschonende Vorteile von R32 sind, dass es eine Reduzierung der Kältemittelfüllmenge um zehn Prozent ermöglicht und ein Reinstoff-Kältemittel ist, welches problemlos gehandhabt und recycelt werden kann.

Einzigartiges, integriertes Sicherheitssystem

„Bei der neuen VRV 5 S war es unser Ziel, ein einbaufertiges System für Räume mit einer Größe ab zehn Quadratmeter zu liefern, das vollständig der IEC 603335-2-40 (Ed.6) entspricht“, betont Thomas Graupensberger, Leiter Vertrieb Gewerbe bei Daikin Deutschland. Durch in den Inneneinheiten verbaute Leckagesensoren werden undichte Stellen rasch erkannt. Die Madoka-Kabelfernbedienung löst dann unmittelbar einen visuellen und akustischen Alarm aus, um im Raum befindliche Personen zu warnen. Zudem wird automatisch ein Abpumpmodus eingeleitet, der das gesamte Kältemittel aus dem System in die Außeneinheit fördert und mittels Absperrventilen ein weiteres Ausströmen von R-32 in den Raum verhindert. Der Betrieb des Systems kann erst wieder aufgenommen werden, nachdem die Leckage durch eine Fachkraft behoben wurde.

Diese Sicherheitsmaßnahmen schaffen Flexibilität hinsichtlich Raumgröße und maximaler Rohrleitungslängen, die bis zu 300 Meter möglich sind. Damit bietet Daikin seinen Kunden mit der VRV 5 S ein auf dem Markt bislang einmaliges Rundum-sorglos-Paket an und eine Mini VRV, die diesen Namen zu Recht verdient. Zudem wäre ohne die integrierten Sicherheitsmaßnahmen eine Klimatisierung erst ab einer Raumgröße von 26,5 Quadratmeter möglich, bei einer Kältemittelfüllmenge von 6,4 Kilogramm. Mit der Online-Auslegungssoftware VRV-Selection ist für den Planer schnell ersichtlich, ob das konzipierte System den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die zulässige Kältemittelfüllmenge und Raumgröße entspricht.

Einfache Handhabung und platzsparendes Design

Auch auf eine einfache Handhabung und Wartung wurde bei der Entwicklung der VRV 5 S-Serie geachtet. Das kompakte Gehäuse mit ergonomischen Tragegriffen und das Design mit nur einem Lüfter gewährleisten maximale Flexibilität beim Transport sowie bei der Geräteplatzierung. Die breite drehbare Zugangsklappe ermöglicht einen ungehinderten Zugang zu allen wichtigen Komponenten. Zusätzlich zur servicefreundlichen 7-Segment-Anzeige, verfügt die neue Serie über mehrere neue Steuerein- und Ausgänge.

Die VRV 5 S-Serie kann mit den charakteristischen Round Flow- und Fully Flat Kassetteneinheiten kombiniert werden. Zusätzlich stehen eine Reihe weiterer Innengeräte zur Verfügung, unter anderem auch ein neues Kanalgerät mit einer Nennleistung ab einem Kilowatt. Zudem besteht die Möglichkeit verschiedene Steuerungsprodukte in das System zu integrieren, wie beispielsweise den WiFi-Controller. Ab 2021 kann die VRV 5 S auch als Plug-&-Play-Lösung in hauseigene Lüftungssysteme eingebunden werden, um das Gesamtpaket zu vervollständigen. Trotz kompakterem Design wurde bei vergleichbarer Systemleistung eine Reduzierung des Schalldruckpegels sowie eine Effizienzsteigerung um bis zu 12% erreicht.