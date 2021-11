Contracting für Wohn- und Geschäftshäuser

Über 15 Jahre hat das System in den Heizquartieren der Wohnungsgenossenschaft Neudietendorf e.G. im gleichnamigen Ort seine Dienste getan. Nun mussten die alten Gas-Heizanlagen gegen neuere, zeitgemäße Varianten ausgetauscht werden. Seit den 1990er-Jahren setzt die Genossenschaft bei Modernisierungen bereits auf Contracting. Ein Energiekonzept, dass gerade bei größeren Liegenschaften Vorteile bietet: Alle nötigen Lebenszykluskosten werden abgedeckt und lassen sich dementsprechend vom Träger leichter kalkulieren.

Contracting-Modell: Keine größeren Investitionen auf einmal

„Interessant ist dieses Modell für unsere Genossenschaft, weil unsere alten Heizungsanlagen erneuert werden, ohne dass dies für uns eine größere Investition auf einen Schlag erfordert“, so der Vorstand. Als Partner für das laufende Projekt ist die Ohra Energie GmbH im Boot, die in den einzelnen Objekten Gas-Brennwert-Kaskaden aus dem Hause Brötje nutzen will. Die Modernisierungsmaßnahmen begannen bereits Ende 2019 und sollen im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Die Bewirtschaftung der ersten Anlagen für 150 Wohnungen hat der Versorger bereits Anfang 2021 übernommen. Das gesamte Bauvorhaben wurde und wird im bewohnten Zustand umgesetzt. Insgesamt kommen in der Sanierungsmaßnahme 17 Gas-Brennwertgeräte zum Einsatz. Die Bandbreite umfasst Kessel mit Leistungen von 28 (38) kW bis hin zur Kaskadenanlage von 3 x 110 kW.

Hohe Ausfallsicherheit durch Wartungs- und Überwachungsservice

Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme werden rund 248 Wohn- und Geschäftseinheiten versorgt. Neben dem Komfort durch die modernen Wärmeerzeuger sollen die Nutzer dann auch durch den Wartungs- und Überwachungsservice profitieren können, der eine hohe Ausfallsicherheit garantiert. Bereits jetzt heben alle Beteiligten der Ohra Energie, der ausführenden Firma Lang GmbH und der August Brötje GmbH die gute Zusammenarbeit bei der Planung und Ausführung, die Kommunikation auf Augenhöhe sowie das perfekt abgestimmte Zeitmanagement hervor.