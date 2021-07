Conrad Sourcing Platform nimmt Gebäudetechnik in den Fokus

Auf der Conrad Sourcing Platform sind aktuell über 1 Million gelistet. Mit rund 68.000 Produkten und speziellen Services konzentriert sich Conrad im dritten Quartal 2021 nun besonders auf die Bereiche Wartung, Reparatur und Instandhaltung. „Mit unseren umfassenden Produkt- und Serviceangeboten erhalten unsere B2B-Kunden ein Komplettpaket. Von der einfachen Suche nach passenden Produkten bis hin zur schnellen Lieferung bietet die Conrad Sourcing Platform die Möglichkeit, alle Aufträge zentral und übersichtlich zu verwalten,“ erläutert Helmut Müller, bei Conrad Electronic für das Gebäudetechnik-Sortiment verantwortlich. „Auch passen wir unser Sortiment stetig an die sich ändernden Bedürfnisse unserer B2B-Kunden an. In der Gebäudetechnik fokussieren wir uns aktuell vor allem auf die digitale Vernetzung von Gebäuden und die Installationstechnik.“

Trendthema Ladeinfrastruktur

Im Mittelpunkt stehen aber auch Technologietrends, wie etwa die Elektromobilität. Neue Förderungen und technologische Innovationen lässt die Anzahl der E-Fahrzeuge nicht nur im privaten Sektor in die Höhe schnellen, sondern auch in Firmenflotten und bei Einsatzfahrzeugen in Logistik und Handwerk. Damit wird Ladeinfrastruktur zu einem relevanten Element in der Gebäudetechnik. Angefangen bei Wallboxen über mobile Ladestationen und Kabel- sowie Adapterlösungen bis hin zu Ladeelektronik und Zubehör bietet die Conrad Sourcing Platform daher eine umfassende Auswahl für Installateur*innen und Gebäudetechniker*innen.

Schadenerfassung, -Dokumentation und -Bewertung aus der Luft

Eine weitere Innovation für die Gebäudetechnik-Branche: der Einsatz von Industriedrohnen, um Schäden an Gebäuden und Anlagen aus der Luft zu erfassen, zu dokumentieren und zu bewerten. Statt kostenintensive Arbeitsbühnen, aufwendige Gerüstkonstruktionen oder eine Truppe geübter Industriekletterer*innen einsetzen zu müssen, ermöglichen Drohnen die Schadenserhebung in luftiger Höhe und schwer zugänglichen Bereichen ohne großen Aufwand. Aus sicherer Entfernung kann die Prüfung mithilfe von Kamerasensoren, Videofunktion und Wärmebildaufnahmen erfolgen und hebt die Gebäude- und Anlageninspektion damit auf eine neue Stufe. Aber auch in den klassischen Bereichen der Gebäudetechnik finden B2B-Kunden in der Conrad Sourcing Platform das passende Angebot.

Installationstechnik

Mit hochwertiger Installationstechnik lassen sich der Energieverbrauch senken, Arbeitszeiten einsparen und flexible Konzepte zur Gebäudenutzung realisieren. Conrad bietet hier ein umfangreiches Angebot moderner und platzsparender Verteilerschranktechnik.

Digitales Netzwerk und IT-Infrastruktur

In der modernen Gebäudetechnik ist schnelles Internet mittlerweile fast so wichtig geworden, wie der Zugang zu Wasser und Strom. So spielt die IT-Infrastruktur besonders bei der Schaffung und Vernetzung von Arbeitsplätzen eine große Rolle. An dieser Stelle bietet Conrad kompetente Unterstützung. So kann z. B. ein Mesh-System aus dem Angebot von Conrad große Bereiche einfach mit schnellem und stabilem WLAN versorgen.

Alarm- & Sicherheitslösungen

Das Portfolio an Sicherheitstechnik von Conrad umfasst Videoüberwachung, Codeschlösser, Schließanlagen und Video-Gegensprechanlagen. Die Conrad Sourcing Platform will Lösungen für jede Objektgröße anbieten, von kleinen und mittleren Gebäuden, über einen Supermarkt, bis hin zur großen Fabrik.

Beleuchtung

Gutes Licht kann nachweislich die Stimmung verbessern, die Gesundheit fördern und die Leistungsfähigkeit erhöhen. Das Angebot von Conrad reicht hier von der Wand- oder Deckenleuchte, bis hin zu intelligenten Lichtlösungen für Innen- sowie Außenbereich.

Individuelle Services für B2B-Kunden

Neben einem individuellen Angebotsservice, stehen B2B-Kunden von Conrad Termin- und Abrufaufträge zur Verfügung, um vorausschauend planen und die Ware bedarfsgerecht abrufen zu können. Außerdem bietet Conrad einen professionellen Kabel- beziehungsweise Schlauchmeterservice, einen Kabelkonfektions-Service für Koaxial- und Litzekabel sowie einen 3D-Druckservice in Industriequalität an, der das komplette Spektrum der additiven Fertigung abdeckt.

Auch die hauseigene IoT-Plattform von Conrad Electronic unterstützt B2B-Kunden bei ihren Digitalisierungsprojekten: Conrad Connect pflegt als eine der führenden IoT-Plattformen in Europa ein rasant wachsendes Ökosystem von bereits mehr als 130 namhaften Herstellern. Unternehmen nutzen die Platform-as-a-Service (PaaS), um ihren Kund*innen unkompliziert Lösungen anzubieten und neue digitale Geschäftsmodelle in Bereichen wie Energiemanagement, Elektromobilität, Fertigung, Handel und Gebäudemanagement zu entwickeln.