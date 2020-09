Clivet steigt bei neuer Wärmepumpe auf R32 um

Mit Sphera Evo Box will Clivet einen großen Schritt Richtung Nachhaltigkeit gehen. Nicht nur, dass die Wärmepumpe nur erneuerbare Energie nutzt, sondern auch, weil bei dem System das umweltschonende Kältemittel R32 zum Einsatz kommt. Im Vergleich zu R410A ist der GPW, also das Treibhauspotenzial, von R32 um 70 Prozent geringer. Die Split-Wärmepumpe mit DC-Inverter ist damit vollkommen F-Gase-Verordnungs-konform.

Verwaltung per App

Zudem hat Clivet der Wärmepumpe ein neues, schlichtes Design verpasst. Damit soll sie sich problemlos in jedes Wohnumfeld integrieren lassen. Die Sphera Evo Box ist in vier Größen von vier bis zehn Kilowatt erhältlich und kann per App verwaltet werden.