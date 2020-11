Cleveres Lüftungsgerät für viele Einsatzbereiche

Mit der optima complete hat bösch ein kostengünstiges Standard-Lüftungsgerät im Sortiment, das in bewährter bösch Qualität gebaut wird. Mehr als 40-Jahre Know-how fließen in die Konzeption und Fertigung dieser hochwertigen RLT-Geräte ein. Die kompakten Abmessungen und unterschiedlichen Ausführungen dieser Geräte ermöglichen den vielseitigen Einsatz in Hotellerie, Restaurants, Büros, Schulen, öffentlichen Gebäuden und im Geschoßwohnbau. Dank seiner schmalen Maße, passt die optima complete durch jede Tür. Das ist ein wichtiger praktischer Vorteil nicht nur beim Neubau, sondern vor allem beim Tausch alter Lüftungsanlagen. Und selbstverständlich fördern, filtern, erwärmen und kühlen diese Raumlufttechnischen (RLT)-Geräte von bösch die Zuluft unter Einhaltung der aktuellen energetischen und hygienischen Standards.



Einfache Montage und hochwertige Komponenten

Die optima complete RLT-Geräte sind zur Innenaufstellung vorgesehen. Die standardisierten Lüftungsgeräte werden anschlussfertig mit integrierter Regelung, komplett verkabelt und (ab Modulgröße M1.00) immer geteilt ausgeliefert. Durch intelligente Bauweise sind die Module einfach zusammenzubauen. Die Verkabelung ist Dank Steckverbindungen ganz einfach zu komplettieren. Hochwertige Komponenten, wie Aluminium-Gegenstromtauscher mit über 80% Wirkungsgrad, effiziente EC-Ventilatoren und energiesparende Kompaktfilter mit Filterspannvorrichtung, garantieren Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Standardmäßig sind die Geräte mit Warmwasser-Nacherhitzer ausgestattet.

Der Einsatzbereich der optima complete umfasst Luftmengen von 800 m³/h bis zu 8.500 m³/h. bösch garantiert kurze Lieferzeiten.



modul a: Gehäuse nach Art des Hauses

Die optima complete Geräte werden mit dem bewährten rahmenlosen Gehäusesystem aus geschäumten Sandwichpaneelen hergestellt. Diese Paneele bestehen aus verzinktem Stahlblech in beschichteter RAL 7035-Ausführung. Das Gehäuse ist thermisch entkoppelt und Revisionstüren sind beidseitig zu öffnen oder ganz abnehmbar.

Mehr Informationen über die optima complete Geräte erhält man durch den Klick auf den Link.