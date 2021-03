BYD erneut als “Top Brand PV Storage 2021” ausgezeichnet

Das Qualitätssiegel von EUPD Research bestätigt das Vertrauen, das Installateure und Kunden in den europäischen Märkten in Batteriespeicherlösungen wie die Battery-Box Premium-Serie haben. Neben der Auszeichnung hat EUPD Research auch die Markenstärke und positive Bewertung von BYD in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und Polen bestätigt, sowie außerhalb Europas auf dem australischen Markt, den EUPD ebenfalls bewertet hat.

Ein Siegel mit Wirkung

Das Siegel "Top Brand PV 2021" wird von EUPD Research im Rahmen des "Global PV InstallerMonitor 2020/2021" verliehen. Dieser basiert auf der Bewertung von 985 europäischen Installateuren zu den Marken in ihrem Sortiment, der bevorzugten Wahl ihrer Kunden sowie zu Empfehlungen, Markenwahrnehmung und -verteilung. Das Branchensiegel wird auf der Grundlage einer mehrstufigen Analyse von EUDP Research vergeben und bietet Herstellern eine neutrale und ungefilterte Einschätzung ihrer Marke. Darüber hinaus bietet es eine Orientierung sowohl für Installateure als auch für Endkunden.

„Bisher konnten sich nur wenige Anbieter von Speicherlösungen erfolgreich auf den verschiedenen nationalen Absatzmärkten in ganz Europa sowie in Australien positionieren", sagt Markus A.W. Hoehner, CEO von EUPD. "Dies wird durch die Bewertung des diesjährigen Global PV InstallerMonitor 2020/2021 unterstrichen. Umso mehr freuen wir uns, BYD als einen von nur drei Energiespeicherherstellern mit dem Top Brand Seal für Europa auszeichnen zu können", so Hoehner weiter.

Natürlich ist auch das Unternehmen selbst stolz auf seine erneute Auszeichnung: „Wir freuen uns sehr, dass die positive Validierung der Installateure den Erfolg unserer Lösungen, unseres Service und unserer Positionierung in Europa und Australien bestätigt. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem die BYD Battery-Box Produktlinie von EUPD Research mit einem „Top Brand PV“ -Siegel ausgezeichnet wurde“, erklärt Julia Chen, Global Director BYD Battery-Box. „Wir glauben, dass dies nicht nur die Qualität der Lösung und die hervorragende Unterstützung durch unsere lokalen Partner widerspiegelt, sondern auch die Vielseitigkeit unseres modularen Systems. Die Battery-Box Systeme bieten sowohl gewerblichen als auch privaten Anwendern immense Flexibilität für effiziente Speichermöglichkeiten – für kleine und größere, On- oder Off-Grid-Anwendungen für leichte bis schwere elektrische Lastnutzung – und unterstützt damit die Energiewende.”

Über BYD

Die BYD Company Ltd. ist eines der größten privatwirtschaftlichen Unternehmen in China. Seit der Gründung 1995 hat BYD fundiertes Fachwissen im Bereich wiederaufladbarer Batterien aufgebaut. Das Unternehmen hat mit seinen Lösungen für erneuerbare Energien global expandiert und verfügt über Niederlassungen in über 50 Ländern und Regionen. Durch den Aufbau eines Zero Emissions Energy Ecosystem – mit kosteneffizienter Solarenergieerzeugung, zuverlässiger Energiespeicherung und hochmoderner Elektromobilität– hat sich BYD im nachhaltigen Energie- und Transportbereich etabliert.