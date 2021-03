BWT wird Hauptsponsor der Salzburger Festspiele

Anlässlich des Weltwassertags am 22. März haben sich der Gründer BWT, Andreas Weißenbacher, und die Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler über die Zukunft der wertvollen Ressource Wasser ausgetauscht. „Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Dass die Festspiele mit BWT – Best Water Technology – einen zusätzlichen Hauptsponsor gefunden haben, der uns dabei unterstützt, diesem Ziel näher zu kommen, freut uns besonders. Die Idee, die Einwegflaschen aus unserem Leben zu verbannen, soll von Salzburg aus die Welt erobern“, sagt Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler.

Bottle Free Zones

„Solange wir nicht die Wahl haben, auf einen anderen Planeten auszuwandern, sollten wir auf unseren aufpassen. Plastikmüll, Einwegflaschen und deren weltweiter Transport müssen drastisch reduziert werden. Dafür setzen wir Plastic Bottle Free Zones um", erklärt Andreas Weißenbacher, Gründer der BWT. In einer Bottle Free Zone wird allerdings nicht gänzlich auf Flaschen verzichtet. Es geht vielmehr um die Vermeidung von Einweg-Plastikflaschen, die Unmengen an Müllbergen verursachen. In der Bottle Free Zone kommen Mehrweg-Flaschen aus Glas oder Kunststoff bzw. Thermosflaschen zum Einsatz, die frei von BPA und umweltschädlichen Stoffen sind. Darin wird lokal aufbereitetes, mineralisiertes Wasser in umweltfreundliche Mehrweg-Flaschen abgefüllt und mit wertvollem Magnesium, Zinc und Silica angereichert. "Es freut mich, dass diese Vision durch die Partnerschaft mit den Salzburger Festspielen nun auch in der Kulturbranche angekommen ist und von dort in die Welt hinausgetragen wird“, sagt Weißenbacher. Damit käme man dem Ziel, Wasser überall auf der Welt in perfekter Trinkwasserqualität zur Verfügung zu stellen, jeden Tag und Schluck für Schluck ein bisschen näher.