Branchenevent für SHK-Profis startet

Das bewährte und geschätzte Konzept der Energiesparmesse in Wels, wo die neuesten Innovationen der Aussteller gezeigt werden, ist nach wie vor das Kernthema. Aber die bevorstehende Veranstaltung wird mit neuen Inhalten ergänzt bzw. erweitert – z. B. um die Start-Up-Area, neue Trend- und Themenwelten über SHK-Entwicklungen, und Zukunftstalks. Die Namensergänzung „Webuild“ ist Ausdruck dieser neuen Messe-Ausrichtung.

Die „Webuild“ Energiesparmesse ermöglicht vor allem den Austausch zwischen den Berufsgruppen und bietet einen Blick in die Zukunft.

Der SHK-Hallenverbund (19 bis 21) ist am 4. und 5. März 2020 für SHK-Profis geöffnet (vom 6. – 8. März für Endkunden). Die Fachwelt der Sanitär-, Heizungs- und Energiebranche kann sich auf etliche Premieren seitens der Aussteller freuen und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Außerdem wird in Wels ein Marktüberblick geboten, der in seiner Vollständigkeit in Österreich einzigartig ist.

Vorreiter der Klima- und Energiewende treffen sich in Wels

„Die Energiesparmesse ist seit 35 Jahren die Messe für Visionäre, Um- und Querdenker, für erneuerbare Energien, Energie-Effizienz und für nachhaltiges und innovatives Bauen. Aber Energie zu sparen reicht heute nicht mehr. Heute bauen wir unsere Zukunft neu. Und die WEBUILD Energiesparmesse Wels wird Dreh- und Angelpunkt dieser Bewegung, dieses Umdenkens sein. Denn auch in einer digitalen Zukunft gibt es Dinge, deren Wert man erst erkennt, wenn man sie real erlebt“, so Messedirektor Mag. Robert Schneider.

Nie war das Thema Klima- und Energiewende aktueller als heute. Die Webuild Energiesparmesse Wels ist weltweit als eine der führenden Fachmessen für moderne Heiz- und Energietechnik bekannt. Mit ihren namhaften Vertretern für Wärme- und Stromerzeugung, angeführt von den Weltmarktführern für Biomasse und Wärmepumpen, Solarthermie und Photovoltaik ist die Energiesparmesse eine der bedeutendsten Messen Europas für Heizung, Warmwasserbereitung und Stromerzeugung.

Kundenbindung und Wissenstransfer

Das Rahmenprogramm der „Webuild“ Energiesparmesse Wels fokussiert sich auf zwei wichtige Aspekte – Kundenbindung und Wissenstransfer. Dabei ist es auf die zukünftigen Bedürfnisse der SHK-Branche zugeschnitten. Im Fokus stehen die Branchen-Entwicklungen, die bedingt durch den Klimawandel, die Energiewende und die Digitalisierung großen Einfluss haben, ebenso wie die ausgezeichneten Produkte der Aussteller in echt zu erleben und die Menschen hinter den Marken kennen zu lernen.