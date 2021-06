Bosch Österreich hat einen neuen Personalleiter

Peter Schröckelsberger übernahm mit 01. Juni 2021 die Personalleitung bei der Bosch-Gruppe in Österreich. Damit folgte er auf Christopher Bergmann, dieser hat als Personalleiter an einen Bosch-Standort in Deutschland gewechselt.



Peter Schröckelsberger ist ein erfahrener Personal-Manager. Innerhalb der Bosch-Gruppe hatte er bereits verschiedene Führungspositionen im Bereich Human Resources inne, und zwar in Ungarn, Deutschland, Österreich und zuletzt in Rumänien. Der gebürtige Oberösterreicher ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität in Wien. Schröckelsbergers Karriere bei Bosch startete im Jahr 2000, als er am Junior Managers Program teilgenommen hatte.