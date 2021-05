Bilanz zur ISH digital 2021

Im Zentrum der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima standen Vernetzung, Wissensaustausch, hochkarätiger Content sowie zahlreiche Lösungen und Produktinnovationen der 373 beteiligten Unternehmen. Die erste digitale Ausgabe der ISH rückte Themen wie den Green Deal, Luft als Lebensmittel oder der Hygienewelle im Bad in den Fokus.

Schwerpunkt: Zukunft

Der Green Deal war eines der wichtigen Zukunftsthemen zur ISH digital 2021 im Bereich Energy. Dazu wurden heiztechnische Lösungen und Systeme vorgestellt, die einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Ein weiteres Schwerpunktthema war die hohe Bedeutung, die Lüftungs- und Klimaanlagen vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie haben. Der Bereich Water fokussierte sich dieses Jahr thematisch auf Trinkwasserhygiene und die Hygiene-Welle im Bad. Gerade schmutz- und bakterienresistente Oberflächen, berührungslose Bedienung und hygienische Komfort-WCs zeigten auf, wie die Sanitärindustrie mit smarten Lösungen auf wachsende Hygieneanforderungen reagiert.

Zahlen, Daten, Fakten

Während des Live-Events vom 22. bis 26. März 2021 wurden insgesamt 290 Stunden Content gesendet. Es fanden 277 Live- und On Demand-Events statt, die von rund 62.000 Zuschauern aufgerufen wurden. Aber auch darüber hinaus ging das Netzwerken noch weiter: Bis zum 1. April 2021 konnten persönliche Termine mit den Ausstellervertretern vereinbart werden. Am Ende wurden insgesamt etwa 6.600 Meetings durchgeführt. Allen Teilnehmern stand die Plattform zudem noch bis zum 30. April 2021 zur Verfügung. Interessierte hatten dadurch weiterhin die Möglichkeit, aufgezeichnete Inhalte anzusehen und sich mit Geschäftspartnern zu vernetzen. Die Bilanz: Insgesamt waren bis zur Schließung der Plattform rund 82.000 Teilnehmer aktiv. Damit kamen in der Nachlaufphase ca. 13.000 Teilnehmer dazu. Rund 33.400 Kontakte sind auf gegenseitiges Interesse gestoßen. „Wir wollten eine qualitativ hochwertige Netzwerkplattform an den Start bringen und die wichtigen Branchenthemen gebündelt abbilden. Ich denke, das ist uns gelungen", sagt Wolfgang Marzin, Vorsitzender Geschäftsführer der Messe Frankfurt. "Mit der Durchführung der ISH digital konnten wir zudem gute Erfahrungen sammeln für zukünftige hybride Veranstaltungen. Die Besucher haben das Angebot geschätzt und auch die Aussteller stehen weiterhin hinter der ISH.“