Bewerbungsstart: Jetzt herausragende HLK-Projekte einreichen!

Die Panasonic Pro Awards werden alle zwei Jahre von einem Expertengremium vergeben, dass sich aus Branchenkennern aus ganz Europa zusammensetzt. Ab sofort sind Großhändler, Installationsbetriebe und Planer wieder dazu eingeladen Projekte einzureichen, die mit Klimasystemen, Heizlösungen sowie CO2-Verflüssigungs- und Kaltwassersätzen von Panasonic realisiert wurden.

"Es gibt so viele großartige Beispiele für Projekte, die zeigen, wie energieeffizient geheizt und gekühlt werden kann. Diese wollen wir der Öffentlichkeit präsentieren und so diejenigen ins Rampenlicht rücken, die täglich daran arbeiten, eine nachhaltigere Gesellschaft zu gestalten“, sagte Enrique Vilamitjana, Direktor von Panasonic Appliance Air-Conditioning Europe, bei der Auftaktveranstaltung für die Pro Awards 2021. „Wir ermutigen Installateure, Architekten, Berater, Ingenieure und Bauträger, die an Projekten aus den Bereichen Heizung, Klimatisierung, Lüftung und Kälte arbeiten, sich an den Panasonic PRO Awards zu beteiligen, um die großartige geleistete Arbeit auszuzeichnen“, so Vilamitjana weiter.

Auszeichnungen in vier Kategorien

Die begehrten Awards werden in vier Kategorien vergeben: Wohngebäude, Einzelhandel, Gewerbeimmobilien und Gastgewerbe. Eine internationale Jury sucht dabei nach jenen Projekten, die Nachhaltigkeit, Energie- und Kosteneffizienz sowie Ästhetik demonstrieren – und das innovativ und mit Flair.

Sonderkategorien

Zusätzlich vergeben die Preisrichter noch Auszeichnungen in Sonderkategorien. So wird z.B. das beste Konnektivitätsprojekt gekürt, das die Bedeutung einer vernetzten Welt für Installateure und Endverbraucher aufzeigen soll. Für den Gewinner der Sonderkategorie Gewerbekältelösung wählt die Jury aus den eingereichten Beiträgen jenes Projekt aus, das durch den Einsatz von Panasonic CO2-Verflüssigungssätzen den besten Kundennutzen bietet.

Das beste Innovationsprojekt soll verdeutlichen, wie komplexe Kundenanforderungen mit einer originellen, zukunftsorientierten Herangehensweise gelöst werden können. Panasonic sucht außerdem nach dem energieeffizientesten Projekt und zeichnet in einer eigenen Sonderkategorie wird zudem die beste Lösung mit Panasonic-Geräten aus Kundensicht aus. Last but not least wird auch ein Projekt prämiert, das die Vorteile der nanoe X-Luftreinigungstechnologie am besten herausstellt.

Teilnahmedetails

Für die Pro Awards 2021 können Projekte eingereicht werden, die zwischen dem 1. November 2018 und dem 30. September 2021 fertiggestellt wurden. Der Einsendeschluss ist der 15. November 2021. Nach Prüfung durch die Jury werden die Gewinner im Dezember 2021 bekannt gegeben. Bewerber können Ihre Projektdaten über die Panasonic Webseite einreichen.

Die Siegerprojekte werden nicht nur in redaktionellen Beiträgen in ganz Europa vorgestellt, die Gewinner dürfen zudem nach Japan reisen, wo neben traditionellen Sehenswürdigkeiten auch der Besuch eines Panasonic-Werkes auf dem Programm steht.