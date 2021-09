Betriebsstart des neuen Alfa Laval Service Centers

Für eine optimale Leistung und lange Lebensdauer der Plattenwärmetauscher ist eine regelmäßige Rekonditionierung notwendig. Bei richtiger Reinigung und Wartung vermeiden die Geräte darüber hinaus CO2-Emissionen. Das neue 5.200 m² große Alfa Laval Service Center in Frechen leistet den gesamten Prozess der Rekonditionierung wie am Fließband an einem Ort und ohne Unterbrechungen. Vollautomatische Systeme wie eine Anlage für Flüssigstickstoff oder eine Chemiebadanlage setzen mit ihrer Effektivität und ihren Sicherheitsstandards weltweit Maßstäbe.

Nachhaltigkeitsstrategie kann auch den Kunden nutzen

Eine von Alfa Laval selbst entwickelte Abwasserbehandlungsanlage erlaubt es, 95 Prozent des während der Rekonditionierung anfallenden Schmutzwassers aufzubereiten und dem Kreislauf wieder zuzuführen. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 das gesamte Abwasser, das in allen unternehmensinternen Prozessen anfällt, zu recyceln. Auch das Angebot des herstellerübergreifenden Service soll dem Umweltschutz dienen, weil ein Ansprechpartner für Wartung und Instandsetzung ihrer Wärmetauscher den Kunden Wege und Aufwände spart.