BauSCHADENfrei

Aus einem Baufehler kann leicht ein teurer Schaden werden, wenn er nicht bemerkt und behoben wird. Je länger ein Fehler unbemerkt bleibt, desto größer kann der Schaden werden. Zu den Kosten für die Fehlerbehebung kommen dann noch Folgekosten und Folgewirkungen bis hin zu Imageschaden, Kundenverlust und Existenzgefährdung.

Ein neues WIFI-Seminar für Praktiker (m/w/d) aus dem Berufsumfeld der Planung und Ausführung von Massivbauten vermittelt Erfahrungswissen über Fehlerpotenziale und den Umgang damit. Die Teilnehmer (m/w/d) lernen, Fehler zu vermeiden, eventuell auftretende Fehler rasch zu erkennen und in der Regel rasch und noch unaufwändig zu beheben. Dadurch werden Bauschäden vermieden, die sonst oft erst viel später auftreten und deren Behebung wesentlich teurer wäre. Beispiele dafür kommen von den Referenten Siegfried Wirth und Tobias Steiner, die Teilnehmer sind eingeladen, über eigene Fälle zu berichten und sich darüber auszutauschen, um auch voneinander zu lernen.

Die Kurse finden in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Salzburg statt (hier geht es zu allen Terminen).

Die nächsten Termine hat das WIFI Burgenland im Programm: In Eisenstadt am 13. + 14. Oktober und in Oberwart am 23. + 24. November 2020.