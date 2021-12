Baukastensystem wird erweitert

Das schlanke Baukastensystem für Deckenstrahlplatten (KSP to go) von RMBH umfasst zukünftig auch Regelungskomponenten. Ideal für das Fachhandwerk zur Ausführung kleinerer Bauvorhaben.

Box 11 deckt Gros der Anwendungsfälle ab

In Box 11 packt RMBH diese Komponenten: ein druckunabhängiges Regelventil (Durchflussrange von 120 bis 1.200 l Wasser), ein Strangabsperrventil mit Entleerungsanschluss, einen 230-V-Thermostellantrieb und vier Gewindenippel. „Mit dieser komfortablen Zusammenstellung wird das Gros der KSP to go-Anwendungsfälle abgedeckt“, erläutert RMBH-Geschäftsführer Ralph Müller.

Box 12 enthält eine Komfortlösung für die Raumregelung

Eine Komfortlösung für die Raumregelung enthält die Box 12. Sie besteht aus einem programmierbaren Raumthermostat und einem Sensor zur Ermittlung der Strahlungstemperatur. Für kleine Projekte und Anwendungen, die keine aufwendige Regelung benötigen, ist die Box 13 vorgesehen: ein einfaches elektronisches Thermostat mit Drehregler.

Mit diesen neuen Artikeln können Projekte einfacher umgesetzt werden, denn mit einer Bestellung werden alle in den Standardanwendungen benötigten Produkte aus einer Hand und in einer Lieferung bereitgestellt. Die Abwicklung erfolgt über den Großhandel, in der Regel innerhalb von wenigen Tagen.

www.ksp2go.com