Badhersteller on Tour durch Österreich

„Wir haben schon die ersten Installateure besucht, die Resonanz ist großartig“, freut sich Andrea Leifert, Villeroy & Boch-Vertriebsleiterin für Österreich. „Kein Weg ist uns zu weit, im Freien - unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften - zeigen wir unsere neuesten Produkte und freuen uns über das Gespräch mit dem Kunden“, so Leifert. Zu sehen gibt es die neue Badmöbelkollektion Subway 3.0 und den weiterentwickelten Spiegelschrank My View Now, mit rundum verlaufender Beleuchtung. Die neue WC-Spültechnologie TwistFlush, die durch einen kontrollierten Wasserwirbel nahezu die gesamte Innenfläche des WCs bespült, wird mit einem Knopfdruck vor Ort vorgeführt. Ebenfalls präsentiert wird die Waschtischserie Artis mit den neuen Farben von Designerin Gesa Hansen sowie die neuen Waschtische der Serie Loop & Friends. Auch Badmöbel aus Echtholz sind Teil der mobilen Anhänger-Präsentation. Hergestellt werden sie unter Leitung von Herbert Stabauer im Villeroy & Boch Badmöbelwerk in Mondsee (Oberösterreich).