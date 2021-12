Auszeichnung der 11 besten Solarwärme-Anbieter

Im Dezember 2021 wurden 11 Anbieter von Solarwärmeanlagen in Österreich mit dem Qualitätssiegel des Verbandes Austria Solar ausgezeichnet.

Solaranbieter, die das Gütesiegel tragen, bieten 10 Jahre Garantie auf Kollektoren und 5 Jahre auf Speicher, dazu gut gedämmte Speicher mit geringen Energieverlusten, Hocheffizienzpumpen mit geringem Stromverbrauch und internetfähige Regler, um die Anlage jederzeit aus der Ferne überwachen zu können. Das erhöht den Ertrag der Solarwärmeanlage und spart Energiekosten. „In Zeiten von hohen Energiepreisen sparen Gütesiegel-Anlagen bares Geld“, sagt Roger Hackstock, Geschäftsführer des Verbandes Austria Solar.

Rund 300.000 Haushalte in Österreich haben bereits eine Solarwärmeanlage für Warmwasser und Raumheizung und können sich dadurch pro Jahr rund 150 Mio. Euro an Energiekosten ersparen.



Gütesiegel als Fördervoraussetzung

Das Austria Solar Gütesiegel ist in ganz Österreich (außer Vorarlberg) eine Voraussetzung, um die Landesförderung zu erhalten. Darüber hinaus empfiehlt das Klimaministerium das Gütesiegel bei öffentlichen und privaten Ausschreibungen für Wohngebäude. Die längere Kollektorgarantie ist auch eine Voraussetzung für die Förderung von Großanlagen des Klimafonds. „Das Gütesiegel bietet bessere Chancen am Markt und ist sehr begehrt“, betont Roger Hackstock.



Die 11 Solarwärme-Anbieter mit Gütesiegel

Die Einhaltung des Gütesiegels wird von einer unabhängigen Kommission überwacht, der auch ein gerichtlich beeideter Sachverständiger angehört. Die Prüfung der 11 Betriebe dauerte drei Tage, sie erhalten das Qualitätszeichen für drei Jahre, dann wird neuerlich geprüft. Die Solaranbieter, die das Gütesiegel tragen, sind: BuildingEnergySolution, Gasokol, GREENoneTEC, Hargassner, Robert Bosch AG (Buderus/Junkers), SIKO, Sonnenkraft, Vaillant, Viessmann und Wolf Klima- und Heiztechnik ausgezeichnet.

Zusammen decken diese Unternehmen zwei Drittel des österreichischen Solarwärme-Marktes ab, was einen hohen Qualitätsstandard sichert.