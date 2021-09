Auf Lehrlingscamp mit der GC-Gruppe

Im Schloss Puchberg in Wels (OÖ) trafen Lehrlinge aus allen GC-Häusern in ganz Österreich aufeinander. Mehr als 30 erfahrene Mitarbeiter und Lehrausbilder sowie persönlich haftende Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich gestalteten ein buntes und Rahmenprogramm: In mehr als 100 verschiedenen Workshops wurden spannende Sach- und Fachinhalte vermittelt. Bei der abschließenden Spieleolympiade war dann Teamgeist gefragt.

Workshops und Produktschulungen

In gemeinsamen Workshops wurden fachliche Inhalte präsentiert und erarbeitet, zusätzlich dazu gab es Produktschulungen und persönlichkeitsbildende Inhalte. Ein vielfältiges Programm, das für jeden Lehrberuf wichtige Inhalte bereithielt. Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich, betont: „Wir legen viel Wert auf eine umfassende und fundierte Lehrausbildung, zu der auch das alljährliche Lehrlingscamp gehört. Unsere Lehrlinge von heute sind schließlich die Führungskräfte von morgen, die maßgeblich über den künftigen Erfolg entscheiden!“

Vom Lehrling zur Führungskraft

Die GC-Gruppe Österreich bietet mit acht regional verwurzelten und international vernetzten Partnerhäusern und österreichweit rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein vielseitiges Umfeld für Nachwuchskräfte. Das Angebot reicht dabei von der Ausbildung als Großhandelshandelskauffrau/mann über Betriebslogistik bis zum E-Commerce-Kaufmann/frau. Schon ab dem ersten Lehrjahr absolvieren die Lehrlinge spezielle Trainings wie etwa Produkt- und Fachschulungen sowie persönlichkeitsbildende Seminare. Nach Abschluss der Lehre werden mehr als 90 Prozent der Nachwuchskräfte übernommen und tragen mit ihrem Know-how und ihrer professionellen Arbeit zum Unternehmenserfolg bei. Der Weg an die Spitze der Karriereleiter steht dabei jeder ehemaligen Nachwuchskraft offen: Viele Abteilungsleiter und Führungskräfte der GC-Gruppe Österreich haben einmal als Lehrlinge im Unternehmen begonnen.