Auf der Suche nach österreichischen Erfolgsgeschichten

Standards sorgen meist unbemerkt dafür, dass unser Alltag reibungslos funktioniert. Durch strukturiertes Praxiswissen helfen Standards Unternehmen dabei, innovative Lösungen in marktfähige Produkte und Technologien zu verwandeln. „Standards und Innovationen werden oft noch als Gegensatzpaar gesehen. Dabei ist das Gegenteil der Fall“, erklärt Elisabeth Stampfl-Blaha, Direktorin von Austrian Standards. „Es gibt genügend Beispiele, die zeigen, wie sie neue Ideen begleiten und entscheidend mithelfen, erfolgreiche Zukunftstechnologien zu entwickeln. Mit dem Living Standards Award verfolgen wir das Ziel, genau diesen außergewöhnlichen Leistungen mehr Sichtbarkeit zu verleihen und stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken.“

„Living Standards“ zwischen Quantenmechanik, Plastikvermeidung und OP-Robotern

Prämiert werden Unternehmen, Organisationen, Forschungseinrichtungen und Start-ups, die Standards dazu verwenden, neue Lösungen zur Verbesserung unserer Arbeits- und Lebensqualität umzusetzen (Enabling Solutions), internationale Märkte zu erschließen (Reaching International Markets), neue Technologien zu entwickeln (Developing Future Technology) bzw. in der Elektro- und Informationstechnik interoperable Lösungen zu schaffen (IEEE Standard). Bis heute wurden über 30 Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet.

Standards befeuern Innovationen

Die Gastgeberin der nächsten Award-Verleihung heißt Valerie Höllinger, die mit 2022 die Funktion der Managing Director von Austrian Standards übernimmt. Sie betont, dass der Standardisierung in unserer digitalen und vernetzten Welt künftig eine wichtige Rolle zukommen wird: „Ob Quantenmechanik, Plastikvermeidung, schnelles Ethernet, Roboter-Unterstützung im OP-Saal – die Entwicklungen unserer ,Community of Excellence‘ zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie Standards aktiv dazu beitragen, Innovationen zu befeuern und unseren Alltag zu verbessern. Standards sind am Puls der Zeit und mit den Living-Standards-Award-Preisträgerinnen und Preisträgern wird das auch spür- und erlebbar. Deshalb möchten wir in Zukunft gerade jungen Unternehmen noch stärker zeigen, welchen wertvollen Beitrag Standards für ihr Geschäft und die von ihnen entwickelten Ideen leisten können.“

Vier Award-Kategorien

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Living Standards Awards haben die Möglichkeit, Teil der „Community of Excellence“ zu werden, zu der bereits über 30 Unternehmen und Organisationen gehören. Die Einreichungen werden innerhalb der folgenden vier Award-Kategorien durch eine international besetzte Jury bewertet:

„Enabling Solutions“: Gesucht werden Entwicklungs- oder Anwendungsfälle von Standards, die durch intelligente Lösungen die Arbeits- und Lebensqualität verbessern oder Abläufe sicherer, einfacher und effizienter gestalten.

„Reaching International Markets“: Gesucht werden Beispiele von Produkten oder Dienstleistungen, die durch den Einsatz oder die Entwicklung von Standards auf den internationalen Märkten wettbewerbsfähiger und erfolgreicher wurden.

„Developing Future Technology“: Gesucht werden Best-Practice-Beispiele für die Entwicklung oder Anwendung von Standards, durch die auf dem Gebiet der Forschung und Innovation neue Wege und Lösungen auf den Weg gebracht wurden.

„IEEE Standard“: Gesucht werden Beispiele, wie mit IEEE Standards neue Technologien und Innovationsprozesse vorangetrieben sowie interoperable Lösungen geschaffen wurden.

Die Preisträger des Living Standards Awards 2021

Ob Quantenmechanik, Plastikvermeidung, schnelles Ethernet, Roboter-Unterstützung im OP-Saal – die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger kommen aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen und werden mit der Auszeichnung in die ,Community of Excellence' von Austrian Standards aufgenommen.

2021 waren über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik live bei der virtuellen Verleihung des Living Standards Awards dabei. Dabei wurden einzigartige Projekte zu den Themen zielsicheres Arbeiten in der Chirurgie, Quantenmechanik, Plastikvermeidung und schnelles Ethernet ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehörten: AQT (Alpine Quantum Technologies), BHS Technologies, cortEXplore, TTTech Group und die Purency GmbH. Seit 2015 gab es bereits 141 Einreichungen für den Living Standards Award und 34 Preisträgerinnen und Preisträger.



