App macht Heizkosten und Energieverbrauch jederzeit transparent einsehbar

Da Haushalte ihre Heizkostenabrechnung am Ende des Jahres ohne jeglichen Bezug zu ihrem unterjährigen Verhalten erhalten, ist es unmöglich selbst zu entscheiden, wie viel des Haushaltsbudgets für Heizkosten ausgegeben werden soll. Das will Tado jetzt ändern.

Nachdem ausgewählte Nutzer das neue Feature über die vergangenen Monate in einer Beta-Phase bereits ausgiebig testen konnten, ist die erste Version des Energy IQs nun für alle Auto-Assist Nutzer verfügbar, die eine Heizungsanlage mit Strom- oder Gaszähler nutzen.

Was kann das neue Feature?

Im ersten Schritt ermöglicht Energy IQ seinen Nutzern, sich ihre genauen Heizkosten und ihren Energieverbrauch jederzeit transparent anzeigen zu lassen. Zukünftig wird es Energy IQ auch ermöglichen, Temperaturen und Energiesparfunktionen bis ins Detail so einzustellen, dass die Höhe der Heizkosten den persönlichen Vorstellungen und dem Komfort entspricht. In der App können die Nutzer dann ihre gewünschten Features und Energiesparfunktionen wie z.B. Geofencing aktivieren und deaktivieren und bekommen direkt die entsprechende Auswirkung auf die Heizkosten angezeigt.

Verbindung zwischen Heizverhalten und tatsächlichen Energiekosten

Tados Energy IQ Feature schafft eine greifbare Verbindung zwischen dem Heizverhalten und den tatsächlichen Energiekosten. Dabei werden die Temperatur- und Tado-App-Einstellungen mit Daten des Strom- oder Gaszählers oder Smart-Meter-Daten gefüttert sowie mit speziell für dieses Feature entwickelten Algorithmen verknüpft. Tado-Nutzer müssen sich so keine Gedanken mehr darüber machen, wie hoch die jährliche Heizkostenabrechnung ausfallen wird, da sie diese immer im Blick haben und sie jederzeit durch Änderungen der App-Einstellungen aktiv steuern können.

„Bis dato wird in deutschen Haushalten beliebig geheizt, ohne die Auswirkungen auf die jährliche Abrechnung zu verstehen,” sagt Christian Deilmann, Mitgründer und CPO bei Tado. „Unser neues App-Feature „Energy IQ” wird die weltweit erste Lösung sein, bei der die Nutzer vorab entscheiden, wie viel sie im Jahr für Heizkosten ausgeben werden.”

Smarte Thermostate helfen Energie zu sparen

Wie effizient smarte Thermostate Energie einsparen können, verdeutlicht auch die kürzlich veröffentlichte Studie des Forschungsinstituts Gemserv. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen auf, dass smarte Thermostate über alle Gebäudetypen und Maßnahmen hinweg die kosteneffizienteste Lösung waren, um sowohl Geld als auch Energie zu sparen. Bei einer durchschnittlichen Heizkostenabrechnung von 1125 Euro für ein typisches Einfamilienhaus einer drei- bis vierköpfigen Familie in Deutschland können durch die Integration von intelligenten Thermostaten pro Jahr rund 248 Euro und gleichzeitig eine beträchtliche Menge an CO2-Emissionen (jährlich 561 kg CO2e) eingespart werden.

Die Funktionen und die Kompatibilität von Energy IQ werden kontinuierlich weiterentwickelt und via App-Update ausgerollt.