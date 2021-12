Anlagenwasser in Heizkreisläufen effizient aufbereiten

Bei einem Heizwasserbereich bis 90°C filtert das Komplettsystem alle magnetischen und nicht-magnetischen Ablagerungen aus dem Heizwasser von kleinen und großen Anlagen. Auf einer Sackkarre sind alle Komponenten betriebsbereit montiert: ein kombinierter Fein- und Magnetitfilter samt Filterbeutel zur Feinfiltration bis 1µm, ein Tacosetter zum Einregulieren der Umwälzmenge, ein Wasserzähler zur Aufzeichnung der Filtrationsmenge, ein Stutzen für den optionalen Anschluss einer Ionenaustauscher-Patrone sowie eine hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe. Für eine erhöhte Position ist die Pumpe auf einer Standplattform fixiert. Das Filtrationsmobil wird über Thermo-Anschlussschläuche samt Schnellverbindern an den Heizkreislauf angeschlossen (maximaler Betriebsdruck 6 bar).

Sauberes Anlagenwasser

Magnetit und Rostschlamm können in Heizungsanlagen Störungen und Schäden verursachen, etwa an permanentmagnetischen Hocheffizienzpumpen, am Brennwertkessel, Wärmetauschern oder an Ventilen. Denn Ablagerungen, die den Wärmeübergang verschlechtern oder die Regelgenauigkeit beeinträchtigen, erhöhen den Aufwand und damit die Kosten bei der Wärmeerzeugung und -übertragung. Sauberes Anlagenwasser erhöht somit die Lebensdauer des Heizsystems, schützt dessen Komponenten und reduziert die laufenden Kosten.

Auch zur Miete und als Dienstleistung

Neben dem Verkauf bietet die Firma Orben dem Fachhandwerk das System auch ab einer Dauer von 4 Wochen zur Miete über den dreistufigen Vertriebsweg an, sowie bei Bedarf eine Verlängerungsoption. Auch das normgerechte Filtern von Heizwasser ist Teil des umfangreichen Dienstleistungsprogramms von Orben, das das Familienunternehmen zum Beispiel bei hoher Mitarbeiterauslastung im Namen des Fachhandwerkers komplett übernehmen kann. Orben unterhält dazu in den zehn bundesweiten Niederlassungen ein eingearbeitetes Service-Techniker Team.

Über Orben

Orben ist ein Wasserspezialist im dreistufigen Vertriebsweg. Die Wasser-, Heizwasser- und Kreislaufwasserexperten bieten ein komplettes Sortiment an Produkten, Dienstleistungen und Services für die Erstbefüllung oder Nachspeisung von Heizungsanlagen gemäß VDI 2035 / EN 1686 in der Haus- und Gebäudetechnik sowie Fern- und Nahwärmenetze nach AGFW 510. Von mobilen und fest installierten Produkten für die Heizwasseraufbereitung samt Inonenaustauscherharzen über Lösungen für die Nachspeisung bis zu Dienstleistungen für Klein- und Großanalagen samt Zubehör bietet Orben Lösungen für Heiz- und Kreislaufwasser.

www.orben.de