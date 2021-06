Andreas Leobacher wird neuer Leiter der Steiner Haustechnik

Andreas Leobacher ist gelernter Installateur mit jahrzehntelanger Erfahrung im SHK-Großhandel. Der designierte Nachfolger von Bernhard Zwielehner hat nach Stationen als Logistik- und Niederlassungsleiter im Großhandel in Salzburg selbst ein Installationsunternehmen gegründet. „Unternehmerisches Denken mit klarem Fokus auf die Wünsche und Anliegen der Mitarbeiter und Kunden sehe ich als ideale Voraussetzung, um eine verantwortungsvolle Position wie die Führung der Steiner Haustechnik zu übernehmen“, so Andreas Leobacher. Mit der Leitung übernimmt Leobacher die Verantwortung über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sieben ABEX-Märkte und drei Elements Badausstellungen.

Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich, ist mit der geregelten Nachfolge bei Steiner hoch zufrieden: „Stabilität, Verlässlichkeit und umfassendes Branchenwissen zeichnen Andreas Leobacher aus und machen ihn damit zum idealen Nachfolger für Bernhard Zwielehner“, sagt Moser.

Bernhard Zwielehner: Wechsel in die Politik

„Die Tätigkeit als PhG bei der Steiner Haustechnik erfüllt mich mit Stolz und Freude. Ein erfolgreiches Unternehmen mit ausgezeichneten Mitarbeitern führen zu dürfen, ist etwas Großartiges“, sagt Bernhard Zwielehner, der scheidende geschäftsführende Gesellschafter der Steiner Haustechnik KG. Nun sei es aber an der Zeit, einem inneren Wunsch zu folgen und neue berufliche Wege einzuschlagen. „Ich konnte bei der Steiner Haustechnik in Salzburg viel bewegen, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern haben wir große Erfolge gefeiert. Jetzt möchte ich mich in der Politik engagieren und meine Heimat aktiv mitgestalten“, sagt Zwielehner. Der 44-Jährige kehrt nun zurück ins Innviertel und wird der neue Bürgermeisterkandidat der ÖVP in Ried.