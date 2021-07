Neuer Standort

14.07.2021 09:58

Alfa Laval eröffnet umweltfreundliches Service Center in Deutschland

Im September eröffnet Alfa Laval ein neues Service Center in Frechen (nahe Köln) das global eines der größten für Plattenwärmetauscher sein soll. Der Standort soll fast 100 Prozent des eingesetzten Wassers recyceln können und ist für Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Frankreich und den Benelux-Ländern bestimmt.