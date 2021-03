AEROCOMPACT: Thorsten Kray neuer Head of Research & Standardisation

Der neue Head of Research and Standardisation bei AEROCOMPACT, Thorsten Kray, wird die Forschungs- und Zertifizierungsaktivitäten des Unternehmens verantworten und alle internen und externen Prüfungen an den hauseigenen Systemlösungen für Photovoltaikmodule begleiten. Kray ist außerdem ein aktives Mitglied zahlreicher Normierungskomitees, somit wird er die globalen Zertifizierungsprozesse für die Flachdach- und Freiflächensysteme sowie die Standardisierung der Windkanalversuche für PV-Montagesysteme weiter voranbringen.

Die Kunden von AEROCOMPACT werden, neben Krays Input zur Weiterentwicklung der Planungssoftware AeroTOOL, von dem vereinfachten Zugang zu komplexen technischen Sachverhalten profitieren. Kray wird nämlich nicht nur die Tests und Zertifizierungen begleiten, sondern sein Expertenwissen auch in Vorträgen und White Papern teilen.

Freude auf das, was kommt

Das Unternehmen AEROCOMPACT und seine Unterkonstruktionen haben es Kray angetan: „Die Aerodynamik der Systeme ist hervorragend. In puncto Windgutachten hat das Unternehmen nicht nur für den europäischen Bedarf, sondern auch für die US-Anforderungen alles richtig gemacht. Ich freue mich, dass ich mich jetzt aktiv an der positiven Weiterentwicklung des Unternehmens und der gesamten Produktpalette beteiligen kann,“ erklärt Kray. Seine neue Herausforderung bezeichnet er als „spannend“, das Unternehmen „offen, modern und sympathisch“ und zum Ausblick auf die österreichischen Alpen am Firmenhauptsitz in Satteins fällt Kray nur eines ein: „atemberaubend“.

Mathias Muther, der Chief Executive Officer bei AEROCOMPACT, heißt seinen neuen Kollegen willkommen: „Wir sind stolz darauf, Thorsten Kray in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er behandelt unsere Themen auf einem wissenschaftlichen Niveau und arbeitet aktiv daran mit, dass sich Montagesysteme durch einheitliche Normen besser miteinander vergleichen lassen.“