14 neue Windkraftanlagen für Niederösterreich

Die Windkraft Simonsfeld AG will 2021 14 neue Windenergieanlagen der Drei- und Viermegawattklasse errichten. Vier davon sollen zum bestehenden Windpark in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) hinzugefügt, die übrigen zehn in Prinzendorf und Zistersdorf (beide Bezirk Gänserndorf) aufgestellt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mit der 84 Millionen Euro teuren Investition soll die Produktionskapazität um 20 Prozent gesteigert werden.

"Wir bieten der Bevölkerung bei jedem größeren Wachstumsschritt die Gelegenheit, sich am Ausbau unserer Windparks zu beteiligen", so Alexander Hochauer, kaufmännischer Geschäftsleiter der Windkraft Simonsfeld. Das Unternehmen begibt darum nach eigenen Angaben eine neue Anleihe mit bis zu 15 Millionen Euro. Es handle sich bereits um die vierte Anleihe in der Firmengeschichte. (apa/red)