Neue HLK ist erschienen

Die bisher nicht so beachtete Heizung rückt(e) verstärkt in den Fokus der Aufmerksamkeit der Österreicher (m/w/d). Dieser positive Trend im Bereich Heizung sollte sich auch 2021 fortsetzen. Diesen Schluss lassen auch die drei Interviews mit Heizungsgrößen dieser Branche zu, die Ihnen in der HLK 4/21 auf den Seiten 16, 18 und 22 begegnen und die Sie lesen sollten.

Ein gleichsam schönes wie interessantes Projekt-Beispiel begegnet Ihnen im Bereich Lüftungstechnik auf Seite 28 – es zeigt, dass man Nutzen (durch hygienisch sowie zugfrei arbeitende Textil-Luftauslässe) mit der Ästhetik (durch Licht-Farben und -Stimmungen) sinnvoll verbinden kann.

Überraschend ist die Meldung, dass im Bereich passgenauer Rechenzentrums-Infrastrukturlösungen zwei bekannte Pioniere nun miteinander kooperieren und für Kunden auch im Bereich Beratung und Service zusammenarbeiten (siehe S. 34). Zu den Überraschungen im Bereich Klima-Kältetechnik zählt auch, dass ein deutsches Unternehmen das österreichische Kältemittelgeschäft eines anderen Herstellers übernommen hat und auch eine eigene Niederlassung gründete (siehe S. 38).

Was ist wirtschaftlicher bei der Sanierung – eine Trockenbau-Lösung mit Vorwandsystem oder die klassische Nassbautechnik? Auf Seite 42 der HLK 4/21 finden die Auflösung dieses Rätsels.

Ab Seite 46 erfahren Sie auch, wie (enorm) groß die ökologischen und ökonomischen Chancen mit Power-to-X-Anlagen zur Herstellung synthetischer Kraft- und Brennstoffe in Europa wären bzw. sind. Viele Ingenieurbüros, Ausführende und die gesamte Wirtschaft könnten dadurch enorm profitieren, wenn es die Politik zuließe bzw. lässt.

In der neuen HLK 4/21 (zu dessen E-Paper Sie hier gelangen) begegnen Ihnen in Summe viele weitere interessante, wichtige und spannende Neuigkeiten – viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das HLK-Team.